Ба: «Если Мане подойдет ко мне и скажет, что он лучше Месси, я дам ему по лицу»

Форвард «Истанбула» Демба Ба объяснил, почему «Золотой мяч» заслуживал форвард «Ливерпуля» Садио Мане больше, чем Лионель Месси.

«Сейчас принято всех футболистов судить по статистике. Мое мнение, и по индивидуальным, и по личным показателям Мане должен был получить «Золотой мяч».

Мне кажется, что если поменять статистику Мане в 2019-м на статистику Месси, то «Золотой мяч» все равно бы отдали Лео, даже если он забил бы меньше голов. Мане выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, провел сумасшедший сезон и закончил чемпионат в статусе лучшего бомбардира сезона в АПЛ. Важно, что во всех играх он играл ключевую роль.

Я со многими это обсуждал. В основном они говорят, что Месси сильнее как футболист. Конечно, это очевидно! Даже если Садио сам подойдет ко мне и скажет, что он лучше Месси, я дам ему по лицу и скажу: «Умолкни, парень!» Но в 2019 году он провел сезон лучше», – заявил Ба.