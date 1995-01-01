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    Ба: «Если Мане подойдет ко мне и скажет, что он лучше Месси, я дам ему по лицу»

    Форвард «Истанбула» Демба Ба объяснил, почему «Золотой мяч» заслуживал форвард «Ливерпуля» Садио Мане больше, чем Лионель Месси.

    «Сейчас принято всех футболистов судить по статистике. Мое мнение, и по индивидуальным, и по личным показателям Мане должен был получить «Золотой мяч».

    Мне кажется, что если поменять статистику Мане в 2019-м на статистику Месси, то «Золотой мяч» все равно бы отдали Лео, даже если он забил бы меньше голов. Мане выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, провел сумасшедший сезон и закончил чемпионат в статусе лучшего бомбардира сезона в АПЛ. Важно, что во всех играх он играл ключевую роль.

    Я со многими это обсуждал. В основном они говорят, что Месси сильнее как футболист. Конечно, это очевидно! Даже если Садио сам подойдет ко мне и скажет, что он лучше Месси, я дам ему по лицу и скажу: «Умолкни, парень!» Но в 2019 году он провел сезон лучше», – заявил Ба.

    • Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком 2019 года по версии журнала France Football.
    • Аргентинец получил «Золотой мяч», который стал для него шестым в карьере. Это абсолютный рекорд.

    Источник: Independent

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    Сегодня, 11:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6584

      mihail200606 1 час назад

      Это странная награда.. Не стоит обращать на неё внимание.. Чемпиону мира иньесте в2010 её не дали даже..

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