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  • Ба: «Если Мане подойдет ко мне и скажет, что он лучше Месси, я дам ему по лицу»

Ба: «Если Мане подойдет ко мне и скажет, что он лучше Месси, я дам ему по лицу»

17 января 2020, 11:21
3

Форвард «Истанбула» Демба Ба объяснил, почему «Золотой мяч» заслуживал форвард «Ливерпуля» Садио Мане больше, чем Лионель Месси.

«Сейчас принято всех футболистов судить по статистике. Мое мнение, и по индивидуальным, и по личным показателям Мане должен был получить «Золотой мяч».

Мне кажется, что если поменять статистику Мане в 2019-м на статистику Месси, то «Золотой мяч» все равно бы отдали Лео, даже если он забил бы меньше голов. Мане выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, провел сумасшедший сезон и закончил чемпионат в статусе лучшего бомбардира сезона в АПЛ. Важно, что во всех играх он играл ключевую роль.

Я со многими это обсуждал. В основном они говорят, что Месси сильнее как футболист. Конечно, это очевидно! Даже если Садио сам подойдет ко мне и скажет, что он лучше Месси, я дам ему по лицу и скажу: «Умолкни, парень!» Но в 2019 году он провел сезон лучше», – заявил Ба.

  • Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком 2019 года по версии журнала France Football.
  • Аргентинец получил «Золотой мяч», который стал для него шестым в карьере. Это абсолютный рекорд.

Источник: Independent
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Барселона Истанбул Башакшехир Месси Лионель Ба Демба Мане Садио
Комментарии (3)
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mihail200606
1579249926
Это странная награда.. Не стоит обращать на неё внимание.. Чемпиону мира иньесте в2010 её не дали даже..
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PFC CSKA MOSCOW
1579257646
Становится уже смешно от всемирного лизания пятой точки месси... как будто у футболистов в контрактах прописаны обязательные восхваления в его адрес
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Cules2013
1579280480
Очень странная логика. Хорошо, Месси круче Мане, но конкретно прошлый сезон якобы Садио провёл лучше. Это я понимаю. Но какие доказательства? У нас тут спорт, а не философский спор. Статистика всё и показывает. Золотая бутса у Месси - он лучший бомбардир Европы и голы его для Барсы важнее, чем Мане для Ливерпуля. Про то, что никто в мире, не может как Месси, постоянно из ничего делать голы и решать эпизоды. А как он штрафные кладёт, равных в мире ему сейчас в этом компоненте нет.
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