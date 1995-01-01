Ба: «Если Мане подойдет ко мне и скажет, что он лучше Месси, я дам ему по лицу»

Это странная награда.. Не стоит обращать на неё внимание.. Чемпиону мира иньесте в2010 её не дали даже..
Форвард «Истанбула» Демба Ба объяснил, почему «Золотой мяч» заслуживал форвард «Ливерпуля» Садио Мане больше, чем Лионель Месси.
«Сейчас принято всех футболистов судить по статистике. Мое мнение, и по индивидуальным, и по личным показателям Мане должен был получить «Золотой мяч».
Мне кажется, что если поменять статистику Мане в 2019-м на статистику Месси, то «Золотой мяч» все равно бы отдали Лео, даже если он забил бы меньше голов. Мане выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, провел сумасшедший сезон и закончил чемпионат в статусе лучшего бомбардира сезона в АПЛ. Важно, что во всех играх он играл ключевую роль.
Я со многими это обсуждал. В основном они говорят, что Месси сильнее как футболист. Конечно, это очевидно! Даже если Садио сам подойдет ко мне и скажет, что он лучше Месси, я дам ему по лицу и скажу: «Умолкни, парень!» Но в 2019 году он провел сезон лучше», – заявил Ба.
- Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком 2019 года по версии журнала France Football.
- Аргентинец получил «Золотой мяч», который стал для него шестым в карьере. Это абсолютный рекорд.