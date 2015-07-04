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    Робин Ван Перси отказался переходить в «Бешикташ»

    Робин Ван Перси не хочет переходить в «Бешикташ», который ищет замену ушедшему в «Шанхай Шеньхуа» Демба Ба. «Бешикташ» был готов заплатить за переход форварда около 7 миллионов фунтов стерлингов.

    Манчестер Юнайтед готов выслушать предложения по 31-летнему нападающему, однако сам Ван Перси не спешит покидать клуб. Он надеется получить от Луи ван Гаала гарантии игрового времени в следующем сезоне.

    Напомним, что Робин Ван Перси перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» в 2012 году.

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    Источник: talkSPORT

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    04.07.2015 13:55
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    Комментарии (48)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Selim Yavuz
    1436017610
    Скорее всего луи такого шанса не предоставит,а учитывая возраст голландца Бешикташ стал бы для него неплохим вариантом,к тому же их в этом сезоне принял лучший тренер Турции, и он умеет выстроить боеспособную команду
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    Apxangel
    1436017728
    Ещё на пенсию не заработал? Тогда дои мумушню... Отдыхая на лавке...
    Ответить
    Кирaсинщик3
    1436017764
    Лионель Месси: мне хотелось умереть. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что поле одного из сейвов Давида Оспины ему захотелось умереть. Напомним, этот четвертьфинальный матч аргентинцы одолели колумбийцев лишь в серии послематчевых пенальти (0-0, 5-4). Когда я увидел его на газоне, я думал, что он не поднимется. Потом, когда я увидел, как он поднялся и парировал мой удар, я хотел умереть. Источник: standard.
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    nahan
    1436018290
    Обидели парня...
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    starche
    1436020072
    Ему сколотили персональную лавку, трудно от нее отказаться.
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    Виталик ManUtd Rus
    1436021219
    Перейдет в Фенербахчу !
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    alessios1990
    1436025388
    Ну и правильно! Пускай туда лучше переходит Марио Балотелли) А Робин вполне может поиграть, скажем, в Лацио или в той же Севилье!
    Ответить
    nnbb199O
    1436025705
    Игрочишка по рукам пошел
    Ответить
    112910415
    1436118244
    можно понять
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    ologreds
    1694997671
    numo434767
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