Робин Ван Перси отказался переходить в «Бешикташ»

Робин Ван Перси не хочет переходить в «Бешикташ», который ищет замену ушедшему в «Шанхай Шеньхуа» Демба Ба. «Бешикташ» был готов заплатить за переход форварда около 7 миллионов фунтов стерлингов.
Манчестер Юнайтед готов выслушать предложения по 31-летнему нападающему, однако сам Ван Перси не спешит покидать клуб. Он надеется получить от Луи ван Гаала гарантии игрового времени в следующем сезоне.
Напомним, что Робин Ван Перси перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» в 2012 году.
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Манчестер Юнайтед готов выслушать предложения по 31-летнему нападающему, однако сам Ван Перси не спешит покидать клуб. Он надеется получить от Луи ван Гаала гарантии игрового времени в следующем сезоне.
Напомним, что Робин Ван Перси перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» в 2012 году.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!