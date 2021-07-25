Демба Ба - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Демба
|Фамилия
|Ба
|Команда
|Истанбул Башакшехир
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севрес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Имя
|Демба
|Фамилия
|Ба
|Команда
|Истанбул Башакшехир
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севрес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лугано
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2021
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|2:1
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|01.08.2021
|Был в запасе
|Серветт (Женева)
|0:2
|Лугано (Лугано)
|25.07.2021
|60' -89'
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Цюрих (Цюрих)