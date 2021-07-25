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    Демба Ба - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Демба
    Фамилия Ба
    Команда Истанбул Башакшехир
    Состав Основной
    Родной город Севрес
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 мая 1985 (37 лет)
    Рост 189
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лугано 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2021 Был в запасе Лугано (Лугано) 2:1 Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
    01.08.2021 Был в запасе Серветт (Женева) 0:2 Лугано (Лугано)
    25.07.2021 60' -89' Лугано (Лугано) 0:2 Цюрих (Цюрих)
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