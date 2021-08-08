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Демба Ба
Статистика
Демба Ба - статистика
Завершил карьеру
25 мая 1985 (41), Севрес
#19 | Нападающий
189 см | 80 кг
Сенегал | Франция
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Швейцария. Суперлига 2021/2022
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Германия. Бундеслига 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лугано
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лугано
2 : 1
08.08.2021
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Серветт
0 : 2
01.08.2021
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лугано
0 : 2
25.07.2021
Цюрих
60' - 90'
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