Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Цюрих
Лугано - Цюрих: обзор матча 25 июля 2021
Лугано
25.07.2021, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Цюрих
20'
А. Герреро
45'
А. Маркезано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Цюрих
84'
Замена
В. Гнонто
️️️️
А. Маркезано
79'
Желтая карточка
М. Криезиу
Желтая карточка
K. Monzialo
79'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
Д. Саббатини
77'
Замена
M. Čovilo
️️️️
З. Ловрич
72'
65'
Желтая карточка
А. Сесай
Замена
Д. Ба
️️️️
О. Кустодио
60'
57'
Замена
Н. Бораниясевич
️️️️
Ф. Рохнер
45'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Маркезано
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Герреро
Пас отдал
А. Сесай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
9
Nikolas Muci
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
20
Усман Думбия
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Лугано
12
Attilio Morosoli
ВР
5
Mijat Maric
ЦЗ
34
Стефано Гвидотти
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
8
Kévin Monzialo
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Цюрих
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
1
Живко Костадинович
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
4-4-2
33
5
Дапрела
14
Лаванчи
3
Циглер
28
Хайризи
7
Факкинетти
14
Саббатини
4
Ловрич
10
Кустодио
10
Боттани
9
3-1-1-4
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
5
Алити
19
Маркезано
3
Герреро
9
Крамер
20
Думбия
27
Рохнер
9
Сесай
14
Саббатини
34
Гвидотти
34
Гвидотти
14
Саббатини
4
Ловрич
6
6
4
Ловрич
10
Кустодио
19
Ба
19
Ба
10
Кустодио
19
Маркезано
29
Гнонто
29
Гнонто
19
Маркезано
27
Рохнер
28
Бораниясевич
28
Бораниясевич
27
Рохнер
Остались в запасе
Лугано
Цюрих
12
Attilio Morosoli
ВР
5
Mijat Maric
ЦЗ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
1
Живко Костадинович
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
12
Attilio Morosoli
ВР
5
Mijat Maric
ЦЗ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Лугано - Цюрих
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
Все
Лугано
Цюрих
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+