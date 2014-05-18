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Серхио Альмирон
Статистика
Серхио Альмирон - статистика
Завершил карьеру
7 ноября 1980 (46), Росарио
#4 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Аргентина
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Катания
13
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
1 : 2
11.05.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Катания
3 : 3
02.02.2014
Ливорно
70' - 90'
88'
89'
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
0 : 0
26.01.2014
Катания
74' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Катания
1 : 0
09.11.2013
Удинезе
1' - 49'
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
2 : 1
02.11.2013
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
4 : 0
30.10.2013
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Катания
0 : 0
27.10.2013
Сассуоло
1' - 79'
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
2 : 1
19.10.2013
Катания
1' - 78'
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
1 : 1
06.10.2013
Дженоа
1' - 72'
Италия. Серия А, 6 тур
Катания
2 : 0
29.09.2013
Кьево
1' - 60'
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
3 : 1
25.09.2013
Катания
1' - 84'
Италия. Серия А, 4 тур
Катания
0 : 0
22.09.2013
Парма
1' - 64'
Италия. Серия А, 3 тур
Ливорно
2 : 0
15.09.2013
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Катания
0 : 3
01.09.2013
Интер
1' - 90'
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