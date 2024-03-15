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    Салем Абдулла Аль-Тояви - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Салем Абдулла
    Фамилия Аль-Тояви
    Команда Аль-Таи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июля 2001 (22 года)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.05.2024 Был в запасе Аль-Таи 0:2 Аль-Охдуд Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
    23.05.2024 1' - 90' Аль-Хиляль 3:1 Аль-Таи Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Таи 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.05.2024 Был в запасе Аль-Таи (Хаиль) 0:2 Аль-Охдуд (Наджран)
    23.05.2024 1' -90' Аль-Хиляль (Эр-Рияд) 3:1 Аль-Таи (Хаиль)
    11.05.2024 Был в запасе Аль-Раед (Бурайда) 1:1 Аль-Таи (Хаиль)
    04.05.2024 1' -90' Аль-Таи (Хаиль) 0:0 Халидж (Сайхат)
    25.04.2024 Был в запасе Аль-Фейха (Аль-Маджмаа) 1:0 Аль-Таи (Хаиль)
    19.04.2024 1' -90' Аль-Рияд (Эр-Рияд) 1:2 Аль-Таи (Хаиль)
    06.04.2024 Был в запасе Аль-Таи (Хаиль) 0:0 Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
    02.04.2024 Был в запасе Аль-Таи (Хаиль) 2:3 Аль-Таавун (Бурайда)
    30.03.2024 Был в запасе Аль-Наср (Эр-Рияд) 5:1 Аль-Таи (Хаиль)
    15.03.2024 Был в запасе Аль-Таи (Хаиль) 1:1 Аль-Иттифак (Даммам)
    08.03.2024 Был в запасе Аль-Таи (Хаиль) 1:0 Аль-Хазм (Аль-Расс)
    01.03.2024 Был в запасе Абха (Абха) 2:0 Аль-Таи (Хаиль)
    24.02.2024 Был в запасе Аль-Таи (Хаиль) 1:4 Аль-Ахли (Джидда)
    16.02.2024 Был в запасе Аль-Вахда (Мекка) 1:1 Аль-Таи (Хаиль)
    07.02.2024 1' -90' Аль-Таи (Хаиль) 0:3 Аль-Иттихад (Джидда)
    21.12.2023 1' -90' Дамак (Хамис-Мушайт) 3:0 Аль-Таи (Хаиль)
    14.12.2023 Был в запасе Аль-Охдуд (Наджран) 1:0 Аль-Таи (Хаиль)
    08.12.2023 1' -90' Аль-Таи (Хаиль) 1:2 Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
    02.12.2023 Был в запасе Аль-Фат (Аль-Мубарраз) 0:1 Аль-Таи (Хаиль)
    24.11.2023 1' -90' Аль-Таи (Хаиль) 4:3 Аль-Раед (Бурайда)
    03.11.2023 Был в запасе Аль-Таи (Хаиль) 3:3 Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
    27.10.2023 Был в запасе Аль-Таи (Хаиль) 3:2 Аль-Рияд (Эр-Рияд)
    05.10.2023 Был в запасе Аль-Таавун (Бурайда) 3:0 Аль-Таи (Хаиль)
    01.09.2023 Был в запасе Аль-Таи (Хаиль) 1:0 Абха (Абха)
    29.08.2023 Был в запасе Аль-Ахли (Джидда) 2:0 Аль-Таи (Хаиль)
    24.08.2023 1' -90' Аль-Таи (Хаиль) 0:3 Аль-Вахда (Мекка)
    19.08.2023 Был в запасе Аль-Иттихад (Джидда) 2:0 Аль-Таи (Хаиль)
    12.08.2023 84' -90' Аль-Таи (Хаиль) 1:0 Дамак (Хамис-Мушайт)
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