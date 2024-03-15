Салем Абдулла Аль-Тояви - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Салем Абдулла
|Фамилия
|Аль-Тояви
|Команда
|Аль-Таи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 2001 (22 года)
|Рост
|173
|Имя
|Салем Абдулла
|Фамилия
|Аль-Тояви
|Команда
|Аль-Таи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 2001 (22 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.05.2024
|Был в запасе
|Аль-Таи
|0:2
|Аль-Охдуд
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
|23.05.2024
|1' - 90'
|Аль-Хиляль
|3:1
|Аль-Таи
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Таи
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.05.2024
|Был в запасе
|Аль-Таи (Хаиль)
|0:2
|Аль-Охдуд (Наджран)
|23.05.2024
|1' -90'
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|3:1
|Аль-Таи (Хаиль)
|11.05.2024
|Был в запасе
|Аль-Раед (Бурайда)
|1:1
|Аль-Таи (Хаиль)
|04.05.2024
|1' -90'
|Аль-Таи (Хаиль)
|0:0
|Халидж (Сайхат)
|25.04.2024
|Был в запасе
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|1:0
|Аль-Таи (Хаиль)
|19.04.2024
|1' -90'
|Аль-Рияд (Эр-Рияд)
|1:2
|Аль-Таи (Хаиль)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Аль-Таи (Хаиль)
|0:0
|Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
|02.04.2024
|Был в запасе
|Аль-Таи (Хаиль)
|2:3
|Аль-Таавун (Бурайда)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Аль-Наср (Эр-Рияд)
|5:1
|Аль-Таи (Хаиль)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Аль-Таи (Хаиль)
|1:1
|Аль-Иттифак (Даммам)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Аль-Таи (Хаиль)
|1:0
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|01.03.2024
|Был в запасе
|Абха (Абха)
|2:0
|Аль-Таи (Хаиль)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Аль-Таи (Хаиль)
|1:4
|Аль-Ахли (Джидда)
|16.02.2024
|Был в запасе
|Аль-Вахда (Мекка)
|1:1
|Аль-Таи (Хаиль)
|07.02.2024
|1' -90'
|Аль-Таи (Хаиль)
|0:3
|Аль-Иттихад (Джидда)
|21.12.2023
|1' -90'
|Дамак (Хамис-Мушайт)
|3:0
|Аль-Таи (Хаиль)
|14.12.2023
|Был в запасе
|Аль-Охдуд (Наджран)
|1:0
|Аль-Таи (Хаиль)
|08.12.2023
|1' -90'
|Аль-Таи (Хаиль)
|1:2
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Аль-Фат (Аль-Мубарраз)
|0:1
|Аль-Таи (Хаиль)
|24.11.2023
|1' -90'
|Аль-Таи (Хаиль)
|4:3
|Аль-Раед (Бурайда)
|03.11.2023
|Был в запасе
|Аль-Таи (Хаиль)
|3:3
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|27.10.2023
|Был в запасе
|Аль-Таи (Хаиль)
|3:2
|Аль-Рияд (Эр-Рияд)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Аль-Таавун (Бурайда)
|3:0
|Аль-Таи (Хаиль)
|01.09.2023
|Был в запасе
|Аль-Таи (Хаиль)
|1:0
|Абха (Абха)
|29.08.2023
|Был в запасе
|Аль-Ахли (Джидда)
|2:0
|Аль-Таи (Хаиль)
|24.08.2023
|1' -90'
|Аль-Таи (Хаиль)
|0:3
|Аль-Вахда (Мекка)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Аль-Иттихад (Джидда)
|2:0
|Аль-Таи (Хаиль)
|12.08.2023
|84' -90'
|Аль-Таи (Хаиль)
|1:0
|Дамак (Хамис-Мушайт)