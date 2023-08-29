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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Ахли - Аль-Таи
Аль-Ахли - Аль-Таи: обзор матча 29 августа 2023
Аль-Ахли
29.08.2023, вторник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Таи
38'
Р. Марез
59'
Ф. Кессье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Аль-Таи
Замена
А. Утаиф
️️️️
Р. Фирмино
90'
+9
Замена
И. Аль-Зубайди
️️️️
Э. Алиоски
90'
+9
Желтая карточка
М. Демирал
90'
+6
Желтая карточка
А. Аль-Асмари
90'
+2
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
С. Аль-Набит
84'
83'
Замена
А. Султан
️️️️
Э. Роко
69'
Замена
А. Аль-Араби
️️️️
Т. Абдулла
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кессье
Пас отдал
Р. Марез
59'
Замена
А. Аль-Асмари
️️️️
М. Аль-Маджхад
57'
46'
Замена
Д. Баджандух
️️️️
М. Аль-Кунаян
43'
Желтая карточка
Т. Абдулла
ГОЛ! 1:0!
Р. Марез
Пас отдал
А. Сен-Максимен
38'
35'
Красная карточка
А. Семеду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Таи
1
Виктор Брага
ВР
23
Хуссейн Касим
ЛЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
88
Ибрахим Аль-Нахли
ОП
30
Алфа Семеду
ЦП
18
Мохаммед Аль-Кунаян
ЦП
11
Андрей Кордя
ПВ
99
Азаа Аль-Азаа
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Аль-Ахли
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Аль-Таи
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
12
Наваф Аль-Камири
ЦЗ
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦЗ
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
26
Джамал Баджандух
ЦП
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
4-2-2-2
16
Менди
7
Алиоски
28
Демирал
3
Ибаньес
6
Аль-Хурайджи
29
Аль-Маджхад
19
Кессье
8
Аль-Набит
26
Марез
9
Фирмино
10
Сен-Максимен
4-1-2-1-2
1
Брага
6
Абдулла
4
Бауэр
3
Роко
23
Касим
88
Аль-Нахли
30
Семеду
18
Аль-Кунаян
11
Кордя
7
Мисиджан
99
Аль-Азаа
7
Алиоски
13
Аль-Зубайди
13
Аль-Зубайди
7
Алиоски
9
Фирмино
14
Утаиф
14
Утаиф
9
Фирмино
29
Аль-Маджхад
40
Аль-Асмари
40
Аль-Асмари
29
Аль-Маджхад
8
Аль-Набит
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
8
Аль-Набит
3
Роко
4
Султан
4
Султан
3
Роко
6
Абдулла
18
Аль-Араби
18
Аль-Араби
6
Абдулла
18
Аль-Кунаян
26
Баджандух
26
Баджандух
18
Аль-Кунаян
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Таи
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
12
Наваф Аль-Камири
ЦЗ
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦЗ
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Остались в запасе
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
12
Наваф Аль-Камири
ЦЗ
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦЗ
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Кресимир Резич
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Таи
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Ахли
2 : 1
26.10.2026
Аль-Гарафа
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таи
0 : 2
27.05.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
23.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таи
3 : 1
16.05.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Раед
1 : 1
11.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Таи
0 : 0
04.05.2024
Халидж
Информация о матче
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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