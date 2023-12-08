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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таи - Аль-Хиляль
Аль-Таи - Аль-Хиляль: обзор матча 08 декабря 2023
Аль-Таи
08.12.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Хиляль
45+5'
Т. Абдулла
20'
С. Аль-Давсари
30'
А. Митрович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таи - Аль-Хиляль
90'
+7
Желтая карточка
Н. Аль-Давсари
Желтая карточка
Т. Абдулла
90'
+6
90'
+3
Замена
Х. Аль-Давсари
️️️️
М. аль-Брейк
90'
+3
Замена
А. Аль-Малки
️️️️
С. Милинкович-Савич
90'
+3
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
С. Аль-Давсари
88'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
81'
Замена
М. Канно
️️️️
Малком
Желтая карточка
А. Кордя
79'
Замена
М. Дуганджич
️️️️
С. Аль-Мувашар
76'
65'
Замена
Микаэл
️️️️
С. Аль-Фараж
Замена
А. Кордя
️️️️
А. Асири
60'
ГОЛ! 1:2!
Т. Абдулла
Пас отдал
С. Аль-Мувашар
45'
+5
Желтая карточка
Э. Роко
34'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Митрович
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Аль-Давсари
Пас отдал
С. Аль-Фараж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таи
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
88
Ибрахим Аль-Нахли
ОП
7
Салман Аль-Мувашар
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Таи
1
Виктор Брага
ВР
50
Abdulmohsen Fallatah
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
11
Андрей Кордя
ПВ
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Аль-Хиляль
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
30
Микаэл
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
4-1-3-1-1
33
Аль-Бакаави
6
Абдулла
4
Бауэр
3
Роко
3
Маджраши
88
Аль-Нахли
7
Аль-Мувашар
30
Семеду
13
Аль-Тояви
45
Асири
90
Аль-Хайзан
4-1-2-2-1
37
Буну
2
аль-Брейк
3
Кулибали
87
Тамбакти
27
Абдулхамид
8
Невеш
7
Аль-Фараж
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
9
Митрович
45
Асири
11
Кордя
11
Кордя
45
Асири
7
Аль-Мувашар
45
Дуганджич
45
Дуганджич
7
Аль-Мувашар
29
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
2
аль-Брейк
4
Аль-Давсари
4
Аль-Давсари
2
аль-Брейк
10
Малком
28
Канно
28
Канно
10
Малком
22
Милинкович-Савич
88
Аль-Малки
88
Аль-Малки
22
Милинкович-Савич
7
Аль-Фараж
30
Микаэл
30
Микаэл
7
Аль-Фараж
Остались в запасе
Аль-Таи
Аль-Хиляль
1
Виктор Брага
ВР
50
Abdulmohsen Fallatah
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Виктор Брага
ВР
50
Abdulmohsen Fallatah
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Остались в запасе
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Таи - Аль-Хиляль
3
2
Всего ударов по воротам
2
7
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
0
4
Нарушения
6
7
Офсайды
0
2
Количество передач
141
285
Сейвы
1
0
Точность передач %
80
92
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
1
4
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таи
0 : 2
27.05.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
23.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таи
3 : 1
16.05.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Раед
1 : 1
11.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Таи
0 : 0
04.05.2024
Халидж
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
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