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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Охдуд - Аль-Таи
Аль-Охдуд - Аль-Таи: обзор матча 14 декабря 2023
Аль-Охдуд
14.12.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Таи
56'
Ф. Тэнасе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Охдуд - Аль-Таи
Замена
А. Фарадж
️️️️
Ф. Тэнасе
81'
78'
Замена
А. Аль-Араби
️️️️
И. Аль-Нахли
Желтая карточка
С. Аль-Рубаи
65'
64'
Замена
S. Al-Harthi
️️️️
А. Маджраши
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тэнасе
Пас отдал
H. Al Zabdani
56'
Желтая карточка
Э. Аль-Муваллад
38'
30'
Замена
Р. Аль-Шамлан
️️️️
А. Асири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
23
Abdulaziz Rahma
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
9
Леандре Тавамба
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Таи
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
88
Ибрахим Аль-Нахли
ОП
7
Салман Аль-Мувашар
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
30
Алфа Семеду
(К)
ЦП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Аль-Охдуд
27
Авад Фарадж
ЦЗ
15
Наиф Асири
ЦЗ
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
13
Musleh Al Shaikh
ЦП
77
Hassan Al-Habib
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
Аль-Таи
1
Виктор Брага
ВР
50
Abdulmohsen Fallatah
ЦЗ
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
18
Мохаммед Аль-Кунаян
АП
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
4-1-1-3-1
23
8
4
Кверквелия
33
Буркэ
4
Аль-Рубаи
6
Аль-Муваллад
16
Педроса
77
Годвин
17
Тэнасе
10
Кольядо
9
Тавамба
4-1-3-1-1
33
Аль-Бакаави
6
Абдулла
4
Бауэр
3
Роко
3
Маджраши
88
Аль-Нахли
7
Аль-Мувашар
43
Менса
30
Семеду
45
Асири
45
Дуганджич
17
Тэнасе
27
Фарадж
27
Фарадж
17
Тэнасе
Маджраши
20
20
Маджраши
88
Аль-Нахли
18
Аль-Араби
18
Аль-Араби
88
Аль-Нахли
45
Асири
70
Аль-Шамлан
70
Аль-Шамлан
45
Асири
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Таи
15
Наиф Асири
ЦЗ
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
13
Musleh Al Shaikh
ЦП
77
Hassan Al-Habib
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
1
Виктор Брага
ВР
50
Abdulmohsen Fallatah
ЦЗ
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
18
Мохаммед Аль-Кунаян
АП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Остались в запасе
15
Наиф Асири
ЦЗ
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
13
Musleh Al Shaikh
ЦП
77
Hassan Al-Habib
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Брага
ВР
50
Abdulmohsen Fallatah
ЦЗ
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
18
Мохаммед Аль-Кунаян
АП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Главный тренер
Кресимир Резич
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Таи
2
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
0
Нарушения
8
4
Офсайды
1
0
Количество передач
240
200
Сейвы
0
3
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таи
0 : 2
27.05.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
23.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таи
3 : 1
16.05.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Раед
1 : 1
11.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Таи
0 : 0
04.05.2024
Халидж
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Саиф Аль-Харби
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