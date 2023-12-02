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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фат - Аль-Таи
Аль-Фат - Аль-Таи: обзор матча 02 декабря 2023
Аль-Фат
02.12.2023, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Таи
87'
Б. Менса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фат - Аль-Таи
90'
+10
Желтая карточка
А. Аль-Араби
90'
+6
Замена
А. Аль-Араби
️️️️
С. Аль-Мувашар
90'
+6
Замена
А. Султан
️️️️
Т. Абдулла
Замена
М. Аль-Фухаид Салах
️️️️
С. Бендебка
88'
87'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Менса
Желтая карточка
Д. Денайе
85'
Желтая карточка
М. Батна
84'
75'
Замена
Р. Аль-Шамлан
️️️️
А. Асири
Желтая карточка
А. Мухтар
68'
66'
Желтая карточка
Р. Бауэр
Замена
А. Аль-Зубайди
️️️️
С. Баатия
63'
Замена
М. Аль-Саид
️️️️
М. Батна
57'
Замена
С. Аль-Наджди
️️️️
Т. Бухумаид
46'
35'
Желтая карточка
И. Аль-Нахли
21'
Желтая карточка
Б. Менса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
35
Якоб Ринне
ВР
25
Тавфик Бухумаид
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
17
Марван Саадан
(К)
ЦЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
8
Али Мухтар
ОП
28
Софьян Бендебка
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
11
Мурад Батна
ПВ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Таи
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
88
Ибрахим Аль-Нахли
ОП
7
Салман Аль-Мувашар
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
30
Алфа Семеду
(К)
ЦП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Аль-Фат
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
2
Али Аль-Зубайди
ПЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
15
Hassan Al-Mohammed
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Аль-Таи
1
Виктор Брага
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
11
Андрей Кордя
ПВ
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
3-3-1-2-1
35
Ринне
25
Бухумаид
17
Саадан
64
Денайе
6
Аль-Хассан
8
Мухтар
28
Бендебка
15
Баатия
10
Зелараян
11
Батна
14
Аль-Могрен
4-1-3-1-1
33
Аль-Бакаави
6
Абдулла
3
Роко
4
Бауэр
3
Маджраши
88
Аль-Нахли
7
Аль-Мувашар
43
Менса
30
Семеду
45
Асири
90
Аль-Хайзан
15
Баатия
2
Аль-Зубайди
2
Аль-Зубайди
15
Баатия
28
Бендебка
14
Аль-Фухаид Салах
14
Аль-Фухаид Салах
28
Бендебка
25
Бухумаид
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
25
Бухумаид
11
Батна
2
Аль-Саид
2
Аль-Саид
11
Батна
6
Абдулла
4
Султан
4
Султан
6
Абдулла
7
Аль-Мувашар
18
Аль-Араби
18
Аль-Араби
7
Аль-Мувашар
45
Асири
70
Аль-Шамлан
70
Аль-Шамлан
45
Асири
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Таи
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
15
Hassan Al-Mohammed
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
1
Виктор Брага
ВР
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
11
Андрей Кордя
ПВ
Главный тренер
Кресимир Резич
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
15
Hassan Al-Mohammed
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Брага
ВР
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
11
Андрей Кордя
ПВ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Кресимир Резич
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Таи
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таи
0 : 2
27.05.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
23.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таи
3 : 1
16.05.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Раед
1 : 1
11.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Таи
0 : 0
04.05.2024
Халидж
Информация о матче
Главный судья:
Faisal Suleiman Al-Balawi,
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