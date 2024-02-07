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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таи - Аль-Иттихад
Аль-Таи - Аль-Иттихад: обзор матча 07 февраля 2024
Аль-Таи
07.02.2024, среда, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Аль-Иттихад
8'
А. Хамдалла
42'
Ф. Аль-Гамди
87'
Ромариньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таи - Аль-Иттихад
87'
ГОЛ! 0:3!
Ромариньо
Пас отдал
Н. Канте
Замена
А. Аль-Азаа
️️️️
С. Аль-Джохани
82'
76'
Замена
С. Джамаан Аль-Амри
️️️️
М. Аль-Сахафи
70'
Желтая карточка
А. Аль-Гамди
63'
Замена
А. Аль-Гамди
️️️️
С. Аль-Фархан
Желтая карточка
Э. Роко
51'
Замена
И. Аль-Нахли
️️️️
Р. Бауэр
46'
45'
Желтая карточка
С. Аль-Фархан
42'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Аль-Гамди
Желтая карточка
Р. Бауэр
15'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Хамдалла
Пас отдал
Ф. Аль-Сагур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таи
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
80
Сафван Аль-Джохани
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
30
Алфа Семеду
(К)
ЦП
11
Андрей Кордя
ПВ
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Аль-Иттихад
43
Марсело Гроэ
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
(К)
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Султан Аль-Фархан
ОП
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
7
Ромариньо
ЦФ
Аль-Таи
1
Виктор Брага
ВР
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
88
Ибрахим Аль-Нахли
ОП
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
26
Джамал Баджандух
ОП
7
Салман Аль-Мувашар
ЦП
99
Азаа Аль-Азаа
ЦФ
Аль-Иттихад
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
12
Турки Аль-Жаади
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
90
Талаль Хаджи
ЦФ
4-3-2-1
33
Аль-Бакаави
80
Аль-Джохани
4
Бауэр
3
Роко
6
Абдулла
13
Аль-Тояви
17
Аль-Харти
30
Семеду
11
Кордя
70
Аль-Шамлан
90
Аль-Хайзан
4-3-1-2
43
Гроэ
33
Аль-Олаян
27
Аль-Сагур
26
Хегази
15
Кадеш
91
Канте
6
Аль-Фархан
8
Аль-Гамди
22
Аль-Сахафи
7
Ромариньо
9
Хамдалла
4
Бауэр
88
Аль-Нахли
88
Аль-Нахли
4
Бауэр
7
Аль-Мувашар
7
Аль-Мувашар
80
Аль-Джохани
99
Аль-Азаа
99
Аль-Азаа
80
Аль-Джохани
22
Аль-Сахафи
11
Аль-Амри
11
Аль-Амри
22
Аль-Сахафи
6
Аль-Фархан
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
6
Аль-Фархан
Остались в запасе
Аль-Таи
Аль-Иттихад
1
Виктор Брага
ВР
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
26
Джамал Баджандух
ОП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
Главный тренер
Кресимир Резич
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
12
Турки Аль-Жаади
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
90
Талаль Хаджи
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Брага
ВР
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
26
Джамал Баджандух
ОП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
Остались в запасе
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
12
Турки Аль-Жаади
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
90
Талаль Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Статистика матча Аль-Таи - Аль-Иттихад
2
2
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
11
Офсайды
2
2
Количество передач
314
547
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таи
0 : 2
27.05.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
23.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таи
3 : 1
16.05.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Раед
1 : 1
11.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Таи
0 : 0
04.05.2024
Халидж
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.10.2026
Аль-Дирия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Новости команд
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Аль-Таи
Аль-Иттихад
«Аль-Иттихад» – «Неом»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
19:20
Высшая лига: шансы «Аль-Иттихада» и «Неом» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:41
«Аль-Иттихад» – «Пахтакор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Иттихада» и «Пахтакора» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
«Зенит» установил ценник на Энрике для «Аль-Иттихада»
19 ноября
4
«Аль-Хиляль» – «Аль-Таи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2024
2024.05.23 10:07
«Аль-Хиляль» – «Аль-Таи»: прогноз на матч 33 тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, 23 мая
2024.05.23 09:46
Реакция Моргана на хет-трик Роналду против «Аль-Таи»
2024.03.31 14:29
Реакция Роналду на хет-трик в матче с «Аль-Таи»
2024.03.31 09:26
2
Роналду оформил хет-трик в матче с «Аль-Таи»
2024.03.31 00:01
1
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