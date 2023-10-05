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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таавун - Аль-Таи
Аль-Таавун - Аль-Таи: обзор матча 05 октября 2023
Аль-Таавун
05.10.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Аль-Таи
11'
М. Барроу
13'
Ж. Педро
58'
А. Медран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таавун - Аль-Таи
Замена
А. Аль-Салули
️️️️
М. Факихи
80'
Замена
С. Аль-Роки
️️️️
Матеус
80'
61'
Замена
С. Аль-Мувашар
️️️️
В. Мисиджан
61'
Замена
А. Аль-Азаа
️️️️
М. Дуганджич
61'
Замена
️️️️
А. Кордя
ГОЛ! 3:0!
А. Медран
Пас отдал
С. Аль-Нассер
58'
56'
Замена
А. Аль-Араби
️️️️
Н. Аль-Камири
Замена
Ф. Аль-Абдулразик
️️️️
А. Аль-Ояяри
56'
Замена
А. Адам
️️️️
Ж. Педро
56'
Замена
С. Аль-Нассер
️️️️
М. Барроу
46'
38'
Желтая карточка
Б. Менса
ГОЛ! 2:0!
Ж. Педро
Пас отдал
А. Медран
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Барроу
Пас отдал
А. Медран
11'
6'
Желтая карточка
М. Дуганджич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
ОП
8
Флавио
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
15
Абдулмалик Аль-Ояяри
АП
10
Матеус
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Таи
1
Виктор Брага
ВР
23
Хуссейн Касим
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
88
Ибрахим Аль-Нахли
ОП
30
Алфа Семеду
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
11
Андрей Кордя
ПВ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Аль-Таавун
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Аль-Таи
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
7
Салман Аль-Мувашар
ЦП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
99
Азаа Аль-Азаа
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Маилсон
42
Факихи
23
Аль-Ахмед
5
Жиротто
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
10
Медран
15
Аль-Ояяри
10
Матеус
99
Барроу
9
Педро
4-1-2-1-2
1
Брага
12
Аль-Камири
3
Роко
4
Бауэр
23
Касим
88
Аль-Нахли
30
Семеду
43
Менса
11
Кордя
45
Дуганджич
7
Мисиджан
42
Факихи
93
Аль-Салули
93
Аль-Салули
42
Факихи
15
Аль-Ояяри
19
Аль-Абдулразик
19
Аль-Абдулразик
15
Аль-Ояяри
10
Матеус
24
Аль-Роки
24
Аль-Роки
10
Матеус
99
Барроу
6
Аль-Нассер
6
Аль-Нассер
99
Барроу
9
Педро
9
Адам
9
Адам
9
Педро
12
Аль-Камири
18
Аль-Араби
18
Аль-Араби
12
Аль-Камири
7
Мисиджан
7
Аль-Мувашар
7
Аль-Мувашар
7
Мисиджан
45
Дуганджич
99
Аль-Азаа
99
Аль-Азаа
45
Дуганджич
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Таи
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
Главный тренер
Кресимир Резич
Остались в запасе
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
Остались в запасе
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Главный тренер
Кресимир Резич
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Таи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таи
0 : 2
27.05.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
23.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таи
3 : 1
16.05.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Раед
1 : 1
11.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Таи
0 : 0
04.05.2024
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