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Олег Самсонов
Статистика
Олег Самсонов - статистика
Завершил карьеру
7 сентября 1987 (39)
#36 | Полузащитник
174 см | 75 кг
Россия
Статистика
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Публикации
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Премьер-лига 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 24 тур
Енисей
2 : 0
29.11.2015
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Томь
0 : 0
08.11.2015
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Факел
3 : 1
01.11.2015
Арсенал
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Зенит-2
2 : 4
26.10.2015
Факел
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Факел
3 : 2
19.10.2015
Байкал
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Армавир
1 : 2
15.10.2015
Факел
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Спартак-2
1 : 3
11.10.2015
Факел
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Факел
4 : 1
04.10.2015
КАМАЗ
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
1 : 1
28.09.2015
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Факел
2 : 1
20.09.2015
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Факел
0 : 1
10.08.2015
Енисей
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
2 : 1
03.08.2015
Факел
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Факел
3 : 1
27.07.2015
Шинник
1' - 72'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Факел
1 : 3
15.07.2015
Томь
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тосно
1 : 0
11.07.2015
Факел
1' - 70'
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