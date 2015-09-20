|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2015
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|08.11.2015
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|01.11.2015
|86' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:1
|Арсенал (Тула)
|26.10.2015
|90' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:4
|Факел (Воронеж)
|19.10.2015
|68' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:2
|Байкал (Иркутск)
|15.10.2015
|72' -90'
|Армавир (Армавир)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|11.10.2015
|90' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:3
|Факел (Воронеж)
|04.10.2015
|81' -90'
|Факел (Воронеж)
|4:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|28.09.2015
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|1:1
|Факел (Воронеж)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|10.08.2015
|67' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Енисей (Красноярск)
|03.08.2015
|1' -65'
|Волгарь (Астрахань)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|27.07.2015
|1' -72'
|Факел (Воронеж)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|15.07.2015
|46' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:3
|Томь (Томск)
|11.07.2015
|1' -70'
|Тосно (Тосно)
|1:0
|Факел (Воронеж)