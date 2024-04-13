Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ральф Ферманн - статистика

Завершил карьеру
27 сентября 1988 (38), Хемниц
#1 | Вратарь
196 см | 97 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шальке-04
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Шальке-04
2 : 0
13.04.2024
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
1 : 1
07.04.2024
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Шальке-04
0 : 0
31.03.2024
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Герта
5 : 2
17.03.2024
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Шальке-04
3 : 3
09.03.2024
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Магдебург
3 : 0
24.02.2024
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
1 : 0
17.02.2024
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Хольштайн
1 : 0
11.02.2024
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
1 : 0
03.02.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Кайзерслаутерн
4 : 1
26.01.2024
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
0 : 2
20.01.2024
Гамбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
2 : 2
15.12.2023
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Ганза
0 : 2
10.12.2023
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
4 : 0
01.12.2023
Оснабрюк
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Фортуна
5 : 3
25.11.2023
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
1 : 2
10.11.2023
Эльверсберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
04.11.2023
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Шальке-04
3 : 2
28.10.2023
Ганновер-96
1' - 90'
89'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
3 : 0
22.10.2023
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
0 : 2
25.08.2023
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
1 : 0
20.08.2023
Шальке-04
Был в запасе
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
2
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
2
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
9
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+