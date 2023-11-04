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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Нюрнберг - Шальке-04
Нюрнберг - Шальке-04: обзор матча 04 ноября 2023
Нюрнберг
04.11.2023, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Шальке-04
47'
Ф. Флик
36'
Д. Дрекслер
89'
Д. Латца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нюрнберг - Шальке-04
Желтая карточка
Й. Кастроп
90'
+3
90'
+3
Замена
Т. Баумгартль
️️️️
Т. Оувеян
Замена
Д. Хаяси
️️️️
Я. Гьямера
90'
89'
ГОЛ! 1:2!
Д. Латца
Пас отдал
Т. Оувеян
Замена
Ф. Хюбнер
️️️️
А. Гюрлеен
86'
85'
Замена
С. Полтер
️️️️
Б. Ласм
Желтая карточка
Н. Браун
75'
Желтая карточка
Я. Хорн
74'
69'
Желтая карточка
Д. Джон Маркин
64'
Замена
Д. Латца
️️️️
Д. Дрекслер
63'
Замена
К. Топп
️️️️
К. Караман
Замена
Т. Думан
️️️️
Ф. Флик
58'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Флик
47'
46'
Замена
Ю. Кабадайи
️️️️
Х. Матрисиани
Замена
Ф. Локемпер
️️️️
Д. Узун
46'
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
Л. Шлаймер
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дрекслер
Пас отдал
К. Караман
Желтая карточка
Л. Шлаймер
15'
4'
Желтая карточка
Х. Матрисиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
11
Натаниэль Браун
ЦЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
17
Йенс Кастроп
ЦП
42
Джан Узун
ЦП
44
Kanji Okunuki
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
2
Томас Оувеян
ЛЗ
35
Марцин Камински
(К)
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
6
Рон Шалленберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Нюрнберг
29
Тим Хандверкер
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
29
Финн Ельч
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
22
Энрико Валентини
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
9
Феликс Локемпер
ЦФ
Шальке-04
32
Justin Heekeren
ВР
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
46
Данни Латца
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
3-1-3-1-2
26
Матениа
38
Хорн
11
Браун
30
Гьямера
6
Флик
17
Кастроп
42
Узун
44
14
Голлер
15
Гюрлеен
37
Шлаймер
3-2-1-1-3
1
Ферманн
2
Джон Маркин
35
Камински
26
Калас
41
Матрисиани
2
Оувеян
20
Темпельман
24
Дрекслер
6
Шалленберг
11
Ласм
19
Караман
15
Гюрлеен
19
Хюбнер
19
Хюбнер
15
Гюрлеен
37
Шлаймер
17
Дели
17
Дели
37
Шлаймер
6
Флик
8
Думан
8
Думан
6
Флик
30
Гьямера
91
Хаяси
91
Хаяси
30
Гьямера
42
Узун
9
Локемпер
9
Локемпер
42
Узун
2
Оувеян
32
Баумгартль
32
Баумгартль
2
Оувеян
24
Дрекслер
46
Латца
46
Латца
24
Дрекслер
41
Матрисиани
7
Кабадайи
7
Кабадайи
41
Матрисиани
19
Караман
9
Топп
9
Топп
19
Караман
11
Ласм
91
Полтер
91
Полтер
11
Ласм
Остались в запасе
Нюрнберг
Шальке-04
29
Тим Хандверкер
ЛЗ
29
Финн Ельч
ЦП
22
Энрико Валентини
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
32
Justin Heekeren
ВР
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
41
Соичиро Козуки
ПВ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
29
Тим Хандверкер
ЛЗ
29
Финн Ельч
ЦП
22
Энрико Валентини
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Остались в запасе
32
Justin Heekeren
ВР
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
41
Соичиро Козуки
ПВ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Нюрнберг - Шальке-04
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Wolfgang Haslberger, Germany
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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