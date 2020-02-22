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Джек Коллисон - статистика

Завершил карьеру
2 октября 1988 (38)
#10 | Полузащитник
182 см | 76 кг
Уэльс | Англия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вест Хэм
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Хэм
3 : 1
22.02.2014
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Вест Хэм
2 : 0
11.02.2014
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Астон Вилла
0 : 2
08.02.2014
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вест Хэм
1 : 3
18.01.2014
Ньюкасл
1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Кардифф
0 : 2
11.01.2014
Вест Хэм
1' - 76'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Фулхэм
2 : 1
01.01.2014
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Вест Хэм
3 : 3
28.12.2013
Вест Бромвич
82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Вест Хэм
1 : 3
26.12.2013
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
21.12.2013
Вест Хэм
62' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Вест Хэм
0 : 0
14.12.2013
Сандерленд
56' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ливерпуль
4 : 1
07.12.2013
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
03.12.2013
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
3 : 0
30.11.2013
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Вест Хэм
0 : 3
23.11.2013
Челси
1' - 40'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Норвич Сити
3 : 1
09.11.2013
Вест Хэм
1' - 74'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Вест Хэм
0 : 0
02.11.2013
Астон Вилла
1' - 63'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Саутгемптон
0 : 0
15.09.2013
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Вест Хэм
0 : 1
31.08.2013
Сток Сити
84' - 90'
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