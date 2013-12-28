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Вест Хэм - Вест Бромвич
Вест Хэм - Вест Бромвич: обзор матча 28 декабря 2013
Вест Хэм
28.12.2013, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
3 : 3
Завершен
Вест Бромвич
4'
Д. Коул
65'
М. Майга
67'
К. Нолан
40'
Н. Анелька
45+1'
Н. Анелька
69'
С. Бераино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Вест Бромвич
90'
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
85'
Замена
С. Сессеньон
️️️️
С. Бераино
Замена
Д. Коллисон
️️️️
Д. Коул
82'
Желтая карточка
М. Диаме
81'
78'
Замена
К. Якоб
️️️️
Д. Моррисон
69'
ГОЛ! 3:3!
С. Бераино
Пас отдал
К. Брант
68'
Замена
М. Амалфитано
️️️️
Д. Лугано
ГОЛ! 3:2!
К. Нолан
Пас отдал
М. Майга
67'
ГОЛ! 2:2!
М. Майга
Пас отдал
К. Нолан
65'
Желтая карточка
К. Нолан
57'
48'
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
Замена
М. Майга
️️️️
К. Коул
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Н. Анелька
Желтая карточка
К. Коул
42'
40'
ГОЛ! 1:1!
Н. Анелька
Пас отдал
К. Брант
Замена
Г. Демель
️️️️
Д. Томкинс
10'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коул
Пас отдал
К. Нолан
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
12
Джо Коул
АП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Кейт Даунинг
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
37
Лео Чемберс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
20
Модибо Майга
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
4-4-1-1
22
Яскилайнен
3
МакКартни
17
О'Брайен
5
Томкинс
15
Рац
16
Джарвис
17
Диаме
16
Нобл
4
Нолан
12
Коул
24
Коул
3-2-3-2
12
Фостер
36
Маколи
14
Лугано
2
Джонс
24
Риджуэлл
13
Ольссон
11
Брант
21
Мулумбу
7
Моррисон
39
Анелька
38
Бераино
5
Томкинс
55
Демель
55
Демель
5
Томкинс
12
Коул
10
Коллисон
10
Коллисон
12
Коул
24
Коул
20
Майга
20
Майга
24
Коул
38
Бераино
29
Сессеньон
29
Сессеньон
38
Бераино
7
Моррисон
22
Якоб
22
Якоб
7
Моррисон
14
Лугано
31
Амалфитано
31
Амалфитано
14
Лугано
Остались в запасе
Вест Хэм
Вест Бромвич
37
Лео Чемберс
ЦЗ
13
Адриан
ВР
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Кейт Даунинг
Остались в запасе
37
Лео Чемберс
ЦЗ
13
Адриан
ВР
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Кейт Даунинг
Статистика матча Вест Хэм - Вест Бромвич
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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