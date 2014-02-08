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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вест Хэм
Астон Вилла - Вест Хэм: обзор матча 08 февраля 2014
Астон Вилла
08.02.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Вест Хэм
46'
К. Нолан
48'
К. Нолан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вест Хэм
74'
Замена
У. Рид
️️️️
М. Джарвис
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Р. Бертранд
73'
Замена
Г. Холт
️️️️
А. Вайманн
71'
68'
Замена
А. Ночерино
️️️️
К. Нолан
65'
Желтая карточка
К. Нолан
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
М. Лоутон
56'
48'
ГОЛ! 0:2!
К. Нолан
46'
Замена
М. Боррьелло
️️️️
К. Коул
46'
ГОЛ! 0:1!
К. Нолан
Пас отдал
С. Даунинг
40'
Желтая карточка
Д. Коллинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-1-2-3
1
Гьюзан
5
Бертранд
26
Кларк
17
Бэйкер
38
Лоутон
8
Вествуд
10
Бакуна
18
Делф
20
Бентеке
11
Агбонлахор
18
Вайманн
4-5-1
13
Адриан
55
Демель
5
Томкинс
39
Коллинс
3
МакКартни
31
Тэйлор
16
Нобл
4
Нолан
19
Даунинг
16
Джарвис
24
Коул
5
Бертранд
12
Беннетт
12
Беннетт
5
Бертранд
38
Лоутон
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
38
Лоутон
18
Вайманн
27
Холт
27
Холт
18
Вайманн
16
Джарвис
23
Рид
23
Рид
16
Джарвис
4
Нолан
23
Ночерино
23
Ночерино
4
Нолан
24
Коул
22
Боррьелло
22
Боррьелло
24
Коул
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Хэм
31
Джед Стир
ВР
5
Якуба Силла
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
22
Юсси Яскилайнен
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Джек Коллисон
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
5
Якуба Силла
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Джек Коллисон
ПП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Астон Вилла - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Вилла Парк
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