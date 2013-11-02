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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Астон Вилла
Вест Хэм - Астон Вилла: обзор матча 02 ноября 2013
Вест Хэм
02.11.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Астон Вилла
Замена
М. Диаме
️️️️
Р. Рац
90'
Замена
К. Коул
️️️️
Д. Коллисон
63'
Замена
Д. Коул
️️️️
М. Джарвис
62'
57'
Желтая карточка
М. Лоутон
57'
Замена
Л. Козак
️️️️
А. Вайманн
46'
Желтая карточка
Л. Бакуна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
10
Джек Коллисон
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
12
Джо Коул
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
4-5-1
22
Яскилайнен
15
Рац
5
Томкинс
23
Рид
55
Демель
16
Джарвис
16
Нобл
19
Даунинг
4
Нолан
10
Коллисон
11
Моррисон
4-1-3-2
1
Гьюзан
38
Лоутон
26
Кларк
12
Влаар
17
Бэйкер
8
Вествуд
20
Эль-Ахмади
10
Бакуна
5
Силла
18
Вайманн
20
Бентеке
15
Рац
17
Диаме
17
Диаме
15
Рац
16
Джарвис
12
Коул
12
Коул
16
Джарвис
10
Коллисон
24
Коул
24
Коул
10
Коллисон
18
Вайманн
18
Козак
18
Козак
18
Вайманн
Остались в запасе
Вест Хэм
Астон Вилла
13
Адриан
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
18
Джордан Боуэри
ЦФ
31
Джед Стир
ВР
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
20
Модибо Майга
ЦФ
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
31
Джед Стир
ВР
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Вест Хэм - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Аптон Парк
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