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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Арсенал
Вест Хэм - Арсенал: обзор матча 26 декабря 2013
Вест Хэм
26.12.2013, четверг, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
46'
К. Коул
68'
Т. Уолкотт
71'
Т. Уолкотт
79'
Л. Подольски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Арсенал
85'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
О. Жиру
81'
Замена
М. Фламини
️️️️
М. Озил
79'
ГОЛ! 1:3!
Л. Подольски
Пас отдал
О. Жиру
Замена
М. Тэйлор
️️️️
К. Нолан
75'
71'
ГОЛ! 1:2!
Т. Уолкотт
68'
ГОЛ! 1:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
С. Касорла
65'
Замена
Л. Подольски
️️️️
А. Рэмзи
Замена
Г. Демель
️️️️
Д. О'Брайен
63'
61'
Желтая карточка
С. Касорла
ГОЛ! 1:0!
К. Коул
46'
Замена
Р. Рац
️️️️
Д. Коллинс
37'
Травма
Д. Коллинс
36'
Желтая карточка
Д. О'Брайен
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Марк Нобл
ОП
17
Мухамед Диаме
ЦП
4
Кевин Нолан
(К)
ЦП
12
Джо Коул
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
(К)
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
8
Микель Артета
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
55
Ги Демель
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
20
Модибо Майга
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-1-4-1
13
Адриан
3
МакКартни
39
Коллинс
5
Томкинс
17
О'Брайен
16
Нобл
16
Джарвис
17
Диаме
4
Нолан
12
Коул
24
Коул
4-1-3-1-1
13
Щесны
3
Санья
4
Вермален
4
Мертезакер
3
Гиббс
8
Артета
32
Уолкотт
21
Рэмзи
8
Касорла
10
Озил
9
Жиру
39
Коллинс
15
Рац
15
Рац
39
Коллинс
17
О'Брайен
55
Демель
55
Демель
17
О'Брайен
4
Нолан
31
Тэйлор
31
Тэйлор
4
Нолан
10
Озил
20
Фламини
20
Фламини
10
Озил
21
Рэмзи
10
Подольски
10
Подольски
21
Рэмзи
9
Жиру
32
Бендтнер
32
Бендтнер
9
Жиру
Остались в запасе
Вест Хэм
Арсенал
22
Юсси Яскилайнен
ВР
12
Алу Диарра
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
12
Алу Диарра
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
20
Модибо Майга
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Вест Хэм - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:40 (прямая)
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