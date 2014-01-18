Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ньюкасл
Вест Хэм - Ньюкасл: обзор матча 18 января 2014
Вест Хэм
18.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Ньюкасл
45+2'
М. Уильямсон (АГ)
16'
Й. Кабай
33'
Л. Реми
90+5'
Й. Кабай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ньюкасл
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
Й. Кабай
78'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Л. Реми
74'
Замена
П. Дамметт
️️️️
Д. Сантон
Замена
Д. Коул
️️️️
М. Джарвис
73'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
М. Диаме
62'
60'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
В. Анита
Замена
Р. Моррисон
️️️️
Д. Коллисон
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. Уильямсон
45'
+2
33'
ГОЛ! 0:2!
Л. Реми
Пас отдал
М. Сиссоко
16'
ГОЛ! 0:1!
Й. Кабай
Пас отдал
Й. Гуффран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
37
Лео Чемберс
ЦЗ
12
Алу Диарра
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
12
Джо Коул
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
3-5-1-1
13
Адриан
15
Рац
39
Коллинс
28
Джонсон
16
Джарвис
19
Даунинг
17
Диаме
16
Нобл
10
Коллисон
31
Тэйлор
24
Коул
4-4-2
23
Крул
18
Сантон
27
Тэйлор
2
Янга-Мбива
5
Уильямсон
17
Сиссоко
6
Анита
24
Тиоте
29
Кабай
94
Гуффран
14
Реми
10
Коллисон
11
Моррисон
11
Моррисон
10
Коллисон
16
Джарвис
12
Коул
12
Коул
16
Джарвис
17
Диаме
9
Кэрролл
9
Кэрролл
17
Диаме
18
Сантон
14
Дамметт
14
Дамметт
18
Сантон
14
Реми
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
14
Реми
6
Анита
26
Амеоби
26
Амеоби
6
Анита
Остались в запасе
Вест Хэм
Ньюкасл
37
Лео Чемберс
ЦЗ
22
Юсси Яскилайнен
ВР
12
Алу Диарра
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
37
Лео Чемберс
ЦЗ
22
Юсси Яскилайнен
ВР
12
Алу Диарра
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Вест Хэм - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Аптон Парк
Новости команд
Все
Вест Хэм
Ньюкасл
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+