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    Sada Diallo - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Sada Diallo
    Команда Моленбек
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Моленбек 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.05.2024 Был в запасе Моленбек (Моленбек) 1:3 Шарлеруа (Шарлеруа)
    28.04.2024 Был в запасе Моленбек (Моленбек) 0:1 Кортрейк (Кортрейк)
    21.04.2024 Был в запасе Кортрейк (Кортрейк) 2:4 Моленбек (Моленбек)
    03.02.2024 Был в запасе Моленбек (Моленбек) 2:2 Стандард (Льеж)
    31.01.2024 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 3:2 Моленбек (Моленбек)
    28.01.2024 Был в запасе Мехелен (Мехелен) 3:0 Моленбек (Моленбек)
    26.11.2023 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 2:1 Моленбек (Моленбек)
    11.11.2023 90' -90' Эйпен (Эйпен) 1:3 Моленбек (Моленбек)
    21.10.2023 Был в запасе Моленбек (Моленбек) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    06.10.2023 Был в запасе Шарлеруа (Шарлеруа) 2:1 Моленбек (Моленбек)
    01.10.2023 70' -90' Моленбек (Моленбек) 1:1 Гент (Гент)
    28.09.2023 73' -90' Моленбек (Моленбек) 2:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    23.09.2023 Был в запасе Антверпен (Антверпен) 0:0 Моленбек (Моленбек)
    16.09.2023 Был в запасе Моленбек (Моленбек) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    02.09.2023 Был в запасе Стандард (Льеж) 1:1 Моленбек (Моленбек)
    20.08.2023 1' -46' Брюгге (Брюгге) 7:1 Моленбек (Моленбек)
    28'
    05.08.2023 90' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:2 Моленбек (Моленбек)
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