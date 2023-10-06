Sada Diallo - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Sada Diallo
|Команда
|Моленбек
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Sada Diallo
|Команда
|Моленбек
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Моленбек
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|1:3
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:4
|Моленбек (Моленбек)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|2:2
|Стандард (Льеж)
|31.01.2024
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:2
|Моленбек (Моленбек)
|28.01.2024
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|3:0
|Моленбек (Моленбек)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:1
|Моленбек (Моленбек)
|11.11.2023
|90' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:3
|Моленбек (Моленбек)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|06.10.2023
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:1
|Моленбек (Моленбек)
|01.10.2023
|70' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Гент (Гент)
|28.09.2023
|73' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|2:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Моленбек (Моленбек)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Моленбек (Моленбек)
|20.08.2023
|1' -46'
|Брюгге (Брюгге)
|7:1
|Моленбек (Моленбек)
|28'
|05.08.2023
|90' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:2
|Моленбек (Моленбек)