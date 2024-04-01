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    Zakaria El Ouahdi - статистика

    #77 | Защитник
    Имя Zakaria El Ouahdi
    Команда Генк
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2024 1' - 78' Юнион СЖ 2:0 Генк Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 10 тур
    78'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 23 0 4 5 1
    Моленбек 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2024 1' -78' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Генк (Генк)
    78'
    20.05.2024 1' -90' Генк (Генк) 1:0 Антверпен (Антверпен)
    78'
    11.05.2024 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:1 Генк (Генк)
    75'
    04.05.2024 1' -57' Серкль Брюгге (Брюгге) 4:1 Генк (Генк)
    55'
    28.04.2024 1' -75' Генк (Генк) 0:3 Брюгге (Брюгге)
    24.04.2024 1' -61' Брюгге (Брюгге) 4:0 Генк (Генк)
    20.04.2024 1' -90' Генк (Генк) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    14'
    13.04.2024 1' -90' Генк (Генк) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    06.04.2024 1' -90' Антверпен (Антверпен) 0:1 Генк (Генк)
    01.04.2024 1' -90' Генк (Генк) 1:0 Юнион СЖ (Брюссель)
    17.03.2024 1' -85' Вестерло (Вестерло) 1:1 Генк (Генк)
    10.03.2024 1' -90' Генк (Генк) 1:0 Стандард (Льеж)
    03.03.2024 1' -79' Генк (Генк) 0:3 Брюгге (Брюгге)
    23.02.2024 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Генк (Генк)
    71'
    17.02.2024 1' -90' Генк (Генк) 3:1 Моленбек (Моленбек)
    90'
    11.02.2024 1' -90' Мехелен (Мехелен) 1:1 Генк (Генк)
    12'
    03.02.2024 1' -74' Генк (Генк) 0:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    31.01.2024 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 2:1 Генк (Генк)
    83'
    28.01.2024 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Генк (Генк)
    90'
    17.12.2023 65' -90' Генк (Генк) 4:0 Кортрейк (Кортрейк)
    25.11.2023 1' -83' Стандард (Льеж) 1:0 Генк (Генк)
    12.11.2023 Был в запасе Генк (Генк) 3:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    29.10.2023 Был в запасе Кортрейк (Кортрейк) 0:3 Генк (Генк)
    22.10.2023 1' -90' Генк (Генк) 4:0 Мехелен (Мехелен)
    08.10.2023 1' -90' Гент (Гент) 1:1 Генк (Генк)
    01.10.2023 Был в запасе Генк (Генк) 3:3 Вестерло (Вестерло)
    24.09.2023 Был в запасе Генк (Генк) 3:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    02.09.2023 1' -70' Стандард (Льеж) 1:1 Моленбек (Моленбек)
    34'
    20.08.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 7:1 Моленбек (Моленбек)
    05.08.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:2 Моленбек (Моленбек)
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