Zakaria El Ouahdi - статистика
#77 | Защитник
|Имя
|Zakaria El Ouahdi
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Zakaria El Ouahdi
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.05.2024
|1' - 78'
|Юнион СЖ
|2:0
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 10 тур
|78'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|23
|0
|4
|5
|1
|Моленбек
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|1' -78'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Генк (Генк)
|78'
|20.05.2024
|1' -90'
|Генк (Генк)
|1:0
|Антверпен (Антверпен)
|78'
|11.05.2024
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:1
|Генк (Генк)
|75'
|04.05.2024
|1' -57'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Генк (Генк)
|55'
|28.04.2024
|1' -75'
|Генк (Генк)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)
|24.04.2024
|1' -61'
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Генк (Генк)
|20.04.2024
|1' -90'
|Генк (Генк)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|14'
|13.04.2024
|1' -90'
|Генк (Генк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|06.04.2024
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|0:1
|Генк (Генк)
|01.04.2024
|1' -90'
|Генк (Генк)
|1:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|17.03.2024
|1' -85'
|Вестерло (Вестерло)
|1:1
|Генк (Генк)
|10.03.2024
|1' -90'
|Генк (Генк)
|1:0
|Стандард (Льеж)
|03.03.2024
|1' -79'
|Генк (Генк)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)
|23.02.2024
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Генк (Генк)
|71'
|17.02.2024
|1' -90'
|Генк (Генк)
|3:1
|Моленбек (Моленбек)
|90'
|11.02.2024
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|1:1
|Генк (Генк)
|12'
|03.02.2024
|1' -74'
|Генк (Генк)
|0:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|31.01.2024
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:1
|Генк (Генк)
|83'
|28.01.2024
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Генк (Генк)
|90'
|17.12.2023
|65' -90'
|Генк (Генк)
|4:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|25.11.2023
|1' -83'
|Стандард (Льеж)
|1:0
|Генк (Генк)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|3:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:3
|Генк (Генк)
|22.10.2023
|1' -90'
|Генк (Генк)
|4:0
|Мехелен (Мехелен)
|08.10.2023
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:1
|Генк (Генк)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|3:3
|Вестерло (Вестерло)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|3:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|02.09.2023
|1' -70'
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Моленбек (Моленбек)
|34'
|20.08.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|7:1
|Моленбек (Моленбек)
|05.08.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:2
|Моленбек (Моленбек)