Vasil Panayotov - статистика
#71 | Полузащитник
|Имя
|Vasil Panayotov
|Команда
|Черно Море
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Vasil Panayotov
|Команда
|Черно Море
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.06.2024
|Был в запасе
|Словения
|1:1
|Болгария
|Товарищеские матчи. Сборные
|04.06.2024
|1' - 81'
|Румыния
|0:0
|Болгария
|Товарищеские матчи. Сборные
|71'
|26.05.2024
|1' - 84'
|Черно Море
|2:1
|Крумовград
|Болгария. Первая лига, 5 тур
|34'
|23.05.2024
|1' - 90'
|ЦСКА
|0:1
|Черно Море
|Болгария. Первая лига, 4 тур