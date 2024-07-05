Ле Пен раскритиковала Мбаппе: «Тенденция, когда миллионеры советуют голосовать тем, кто зарабатывает 1400 евро, воспринимается плохо»

Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен выступила с обращением в адрес Килиана Мбаппе.

Форвард «Реала» ранее назвал «катастрофой» победу «Национального объединения» в первом туре парламентских выборов во Франции.

Он призвал людей к активному голосованию.

«Французы устали получать нравоучения и рекомендации по голосованию.

Думаю, что господин Мбаппе – очень хороший футболист. Но эта тенденция актеров, футболистов и певцов говорить французам, за кого им голосовать, особенно говорить это тем, кто зарабатывает 1400 евро в месяц, в то время как они сами миллионеры, живущие за границей, начинает восприниматься плохо.

Это выборы эмансипации, где французский народ хочет взять свою жизнь в свои руки и голосовать так, как ему хочется», – сказала Ле Пен.