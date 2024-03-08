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    Andreas Smed - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Andreas Smed
    Команда Видовре
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 1' - 77' Видовре 0:0 Люнгбю Дания. Суперлига, 10 тур
    33'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Видовре 25 3 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 1' -77' Видовре (Видовре) 0:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    33'
    20.05.2024 Был в запасе Вайле (Вайле) 2:0 Видовре (Видовре)
    16.05.2024 1' -46' Видовре (Видовре) 1:2 Оденсе (Оденсе)
    12.05.2024 1' -67' Рандерс (Рандерс) 2:2 Видовре (Видовре)
    11'
    21.04.2024 1' -66' Видовре (Видовре) 2:1 Вайле (Вайле)
    14.04.2024 1' -65' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:1 Видовре (Видовре)
    07.04.2024 46' -90' Видовре (Видовре) 1:3 Рандерс (Рандерс)
    55'
    31.03.2024 60' -90' Виборг (Виборг) 3:1 Видовре (Видовре)
    17.03.2024 76' -90' Орхус (Орхус) 1:0 Видовре (Видовре)
    08.03.2024 72' -90' Видовре (Видовре) 1:2 Нордшелланд (Фарум)
    03.03.2024 78' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 2:4 Видовре (Видовре)
    83'
    25.02.2024 73' -90' Видовре (Видовре) 2:2 Виборг (Виборг)
    18.02.2024 Был в запасе Видовре (Видовре) 1:3 Рандерс (Рандерс)
    03.12.2023 1' -67' Брондбю (Бреннбю) 4:0 Видовре (Видовре)
    24.11.2023 1' -75' Видовре (Видовре) 1:1 Вайле (Вайле)
    12.11.2023 32' -90' Оденсе (Оденсе) 0:2 Видовре (Видовре)
    05.11.2023 80' -90' Видовре (Видовре) 1:4 Мидтьюлланд (Хернинг)
    28.10.2023 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 4:0 Видовре (Видовре)
    20.10.2023 86' -90' Видовре (Видовре) 1:2 Силькеборг (Силькеборг)
    08.10.2023 76' -90' Вайле (Вайле) 3:1 Видовре (Видовре)
    01.10.2023 Был в запасе Видовре (Видовре) 0:3 Брондбю (Бреннбю)
    25.09.2023 90' -90' Нордшелланд (Фарум) 0:0 Видовре (Видовре)
    17.09.2023 1' -67' Видовре (Видовре) 0:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    47'
    03.09.2023 1' -85' Силькеборг (Силькеборг) 1:0 Видовре (Видовре)
    27.08.2023 1' -46' Видовре (Видовре) 1:5 Оденсе (Оденсе)
    18.08.2023 1' -90' Видовре (Видовре) 0:2 Копенгаген (Копенгаген)
    14.08.2023 1' -90' Виборг (Виборг) 0:0 Видовре (Видовре)
    06.08.2023 1' -70' Видовре (Видовре) 0:2 Орхус (Орхус)
    30.07.2023 1' -73' Рандерс (Рандерс) 2:2 Видовре (Видовре)
    34'
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