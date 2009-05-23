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Кристиан Бекаменга
Статистика
Кристиан Бекаменга - статистика
Завершил карьеру
9 мая 1986 (40)
#9 | Нападающий
185 см | 76 кг
Камерун
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нант
10
2
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Сошо
2 : 1
23.05.2009
Нант
1' - 46'
Франция. Лига 1, 36 тур
Нант
1 : 1
17.05.2009
Ренн
1' - 72'
Франция. Лига 1, 35 тур
Лион
3 : 0
12.05.2009
Нант
1' - 67'
66'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант
1 : 2
03.05.2009
Гавр
1' - 90'
24'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нант
2 : 0
18.04.2009
Ницца
1' - 90'
19'
Франция. Лига 1, 31 тур
Тулуза
1 : 0
11.04.2009
Нант
78' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
0 : 2
04.04.2009
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
2 : 0
21.03.2009
Нант
68' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Нант
1 : 1
14.03.2009
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1 : 1
28.02.2009
Гренобль
1' - 23'
Франция. Лига 1, 25 тур
Нант
1 : 1
21.02.2009
Кан
1' - 90'
44'
Франция. Лига 1, 24 тур
Валансьен
1 : 1
14.02.2009
Нант
46' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Нант
1 : 4
07.02.2009
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ле Ман
0 : 2
31.01.2009
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Нант
1 : 2
17.01.2009
Бордо
1' - 76'
Франция. Лига 1, 19 тур
Нант
1 : 1
20.12.2008
Сошо
72' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Гавр
0 : 2
29.11.2008
Нант
85' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
0 : 1
23.11.2008
Нанси
74' - 90'
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