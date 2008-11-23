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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Нанси
Нант - Нанси: обзор матча 23 ноября 2008
Нант
23.11.2008, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 1
Завершен
Нанси
74'
Ю. Хаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Нанси
Замена
К. Малонга
️️️️
Ф. Бьянкалани
Замена
С. Бабович
️️️️
О. Капуэ
Желтая карточка
Ф. Да Роша
Желтая карточка
Л. Гийон
Замена
Л. Гийон
️️️️
Р. Мареваль
Замена
К. Бекаменга
️️️️
И. Класнич
ГОЛ! 0:1!
Ю. Хаджи
Желтая карточка
Ж. Бризон
Замена
Ж. Бризон
️️️️
Элдер
Желтая карточка
А. Н'Диайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Жером Алонсо
ВР
6
Гийом Муллек
ЦЗ
26
Реми Мареваль
ЦЗ
32
Жан-Жак Пьер
ЦЗ
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
10
Орельен Капуэ
ОП
91
Рикардо Фати
ЦП
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
0
Фредерик Бьянкалани
ЛЗ
22
Элдер
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
19
Монсеф Зерка
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Нант
1
Тони Эртебис
ВР
2
Ибрахим Таль
ЛЗ
6
Лоик Гийон
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
18
Давид Де Фрейтас
ЦП
9
Кристиан Бекаменга
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
27
Жонатан Бризон
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
4-1-2-2
16
Алонсо
6
Муллек
32
Пьер
17
Пулар
26
Мареваль
10
Капуэ
9
Да Роша
91
Фати
39
Класнич
49
Багайоко
4-4-2
1
Брасильяно
22
Элдер
13
Макалусо
17
Луис
0
Бьянкалани
6
Беренге
21
Н'Гуэмо
24
Гаванон
21
Н'Диайе
19
Зерка
15
Хаджи
26
Мареваль
6
Гийон
6
Гийон
26
Мареваль
10
Капуэ
10
Бабович
10
Бабович
10
Капуэ
39
Класнич
9
Бекаменга
9
Бекаменга
39
Класнич
0
Бьянкалани
4
Малонга
4
Малонга
0
Бьянкалани
22
Элдер
27
Бризон
27
Бризон
22
Элдер
Остались в запасе
Нант
Нанси
1
Тони Эртебис
ВР
2
Ибрахим Таль
ЛЗ
18
Давид Де Фрейтас
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
16
Дамьен Грегорини
ВР
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
1
Тони Эртебис
ВР
2
Ибрахим Таль
ЛЗ
18
Давид Де Фрейтас
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
16
Дамьен Грегорини
ВР
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Нант - Нанси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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