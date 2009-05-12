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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Нант
Лион - Нант: обзор матча 12 мая 2009
Лион
12.05.2009, вторник, 23:00
Франция. Лига 1, 35 тур
3 : 0
Завершен
Нант
6'
Ж. Макун
35'
Ж. Макун
80'
А. Мунье
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Нант
Замена
М. Пьянич
️️️️
Эдерсон
ГОЛ! 3:0!
А. Мунье
Замена
Р. Роделен
️️️️
Ф. Да Роша
Замена
А. Мунье
️️️️
С. Дельгадо
Замена
Д. Абдун
️️️️
К. Бекаменга
Травма
К. Бекаменга
Замена
С. Гову
️️️️
Жуниньо
Желтая карточка
В. Ванкер
Замена
Г. Муллек
️️️️
И. Таль
ГОЛ! 2:0!
Ж. Макун
Пас отдал
К. Бензема
ГОЛ! 1:0!
Ж. Макун
Пас отдал
Эдерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
17
Жан Макун
ЛП
19
Жуниньо
ЦП
19
Сезар Дельгадо
АП
28
Жереми Тулалан
ПП
9
Карим Бензема
ЦФ
10
Эдерсон
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Нант
16
Жером Алонсо
ВР
26
Реми Мареваль
ЛЗ
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
32
Жан-Жак Пьер
ЦЗ
2
Ибрахим Таль
ПЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
49
Мамаду Багайоко
ЦП
6
Лоик Гийон
ЦП
9
Кристиан Бекаменга
АП
21
Вильям Ванкер
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
8
Сидней Гову
ЦФ
Нант
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Гийом Муллек
ЦЗ
10
Стефан Бабович
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
9
Томас Доссеви
ЦФ
93
Джамель Абдун
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
3-3-1-2
1
Льорис
4
Бумсонг
3
Крис
15
Ревейер
17
Макун
19
Жуниньо
28
Тулалан
19
Дельгадо
10
Эдерсон
9
Бензема
4-3-1-1
16
Алонсо
2
Таль
17
Пулар
32
Пьер
26
Мареваль
49
Багайоко
6
Гийон
9
Да Роша
9
Бекаменга
21
Ванкер
10
Эдерсон
15
Пьянич
15
Пьянич
10
Эдерсон
19
Дельгадо
40
Мунье
40
Мунье
19
Дельгадо
19
Жуниньо
8
Гову
8
Гову
19
Жуниньо
2
Таль
6
Муллек
6
Муллек
2
Таль
9
Бекаменга
93
Абдун
93
Абдун
9
Бекаменга
9
Да Роша
23
Роделен
23
Роделен
9
Да Роша
Остались в запасе
Лион
Нант
1
Реми Веркутр
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
9
Томас Доссеви
ЦФ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
10
Стефан Бабович
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Остались в запасе
9
Томас Доссеви
ЦФ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
10
Стефан Бабович
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Лион - Нант
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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