Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Сошо
Нант - Сошо: обзор матча 20 декабря 2008
Нант
20.12.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 1
Завершен
Сошо
86'
О. Капуэ
70'
М. Эрдинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Сошо
Желтая карточка
Р. Афолаби
ГОЛ! 1:1!
О. Капуэ
Замена
Д. Абдун
️️️️
М. Багайоко
Желтая карточка
М. Эрдинг
Желтая карточка
Ф. Да Роша
Желтая карточка
М. Изабей
Замена
К. Бекаменга
️️️️
Д. Де Фрейтас
ГОЛ! 0:1!
М. Эрдинг
Желтая карточка
Б. Йокич
Желтая карточка
Р. Фати
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
И. Класнич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Жером Алонсо
ВР
6
Гийом Муллек
ЦЗ
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
32
Жан-Жак Пьер
ЦЗ
26
Реми Мареваль
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
10
Орельен Капуэ
ОП
18
Давид Де Фрейтас
ЦП
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
14
Ромейн Пито
ЦП
0
Микаэль Изабей
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Нант
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Лоик Гийон
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
9
Кристиан Бекаменга
АП
9
Томас Доссеви
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
93
Джамель Абдун
ЦФ
Сошо
1
Жереми Гаванон
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
0
Оливье Томас
ЦЗ
10
Рияд Будебуз
АП
0
Сантос
ЦФ
4-1-2-2
16
Алонсо
6
Муллек
32
Пьер
26
Мареваль
17
Пулар
10
Капуэ
9
Да Роша
18
Де Фрейтас
39
Класнич
49
Багайоко
3-2-2-2
16
Ришер
24
Перки
50
Карлао
19
Фати
5
Афолаби
5
Йокич
0
Изабей
14
Пито
11
Прива
9
Эрдинг
18
Де Фрейтас
9
Бекаменга
9
Бекаменга
18
Де Фрейтас
39
Класнич
20
Джорджевич
20
Джорджевич
39
Класнич
49
Багайоко
93
Абдун
93
Абдун
49
Багайоко
Остались в запасе
Нант
Сошо
9
Томас Доссеви
ЦФ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Лоик Гийон
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
0
Оливье Томас
ЦЗ
0
Сантос
ЦФ
1
Жереми Гаванон
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
10
Рияд Будебуз
АП
Остались в запасе
9
Томас Доссеви
ЦФ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Лоик Гийон
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
Остались в запасе
0
Оливье Томас
ЦЗ
0
Сантос
ЦФ
1
Жереми Гаванон
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Нант - Сошо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
Все
Нант
Сошо
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
2020.08.06 00:49
В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
2018.10.09 07:56
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
2018.02.07 01:03
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+