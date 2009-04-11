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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Нант
Тулуза - Нант: обзор матча 11 апреля 2009
Тулуза
11.04.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 0
Завершен
Нант
53'
А. Жиньяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Нант
Замена
Ф. Сирье
️️️️
Э. Дидо
Замена
Д. Абдун
️️️️
И. Класнич
Замена
К. Бекаменга
️️️️
В. Ванкер
Замена
О. Капуэ
️️️️
С. Бабович
ГОЛ! 1:0!
А. Жиньяк
Замена
Ф. Мансаре
️️️️
Б. Бергуньо
Желтая карточка
В. Ванкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Седрик Каррассо
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Нант
16
Жером Алонсо
ВР
2
Ибрахим Таль
ЛЗ
26
Реми Мареваль
ЦЗ
32
Жан-Жак Пьер
ЦЗ
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
10
Стефан Бабович
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Тулуза
0
Себастьян Амель
ВР
7
Фоде Мансаре
ЛП
14
Франсуа Сирье
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
14
Сорен Ларсен
ЦФ
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Нант
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Гийом Муллек
ЦЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
18
Давид Де Фрейтас
ЦП
6
Лоик Гийон
ЦП
9
Кристиан Бекаменга
АП
93
Джамель Абдун
ЦФ
4-1-3-2
16
Каррассо
2
Фофана
4
Четто
22
Матье
23
Эбондо
6
Капу
17
Сиссоко
17
Дидо
22
Браатен
10
Жиньяк
20
Бергуньо
4-3-2
16
Алонсо
26
Мареваль
32
Пьер
17
Пулар
2
Таль
10
Бабович
21
Ванкер
9
Да Роша
49
Багайоко
39
Класнич
20
Бергуньо
7
Мансаре
7
Мансаре
20
Бергуньо
17
Дидо
14
Сирье
14
Сирье
17
Дидо
10
Бабович
10
Капуэ
10
Капуэ
10
Бабович
21
Ванкер
9
Бекаменга
9
Бекаменга
21
Ванкер
39
Класнич
93
Абдун
93
Абдун
39
Класнич
Остались в запасе
Тулуза
Нант
14
Сорен Ларсен
ЦФ
0
Себастьян Амель
ВР
14
Матье Берсон
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Гийом Муллек
ЦЗ
18
Давид Де Фрейтас
ЦП
6
Лоик Гийон
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
14
Сорен Ларсен
ЦФ
0
Себастьян Амель
ВР
14
Матье Берсон
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Остались в запасе
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Гийом Муллек
ЦЗ
18
Давид Де Фрейтас
ЦП
6
Лоик Гийон
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Тулуза - Нант
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Муниципал
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