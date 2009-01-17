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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Бордо
Нант - Бордо: обзор матча 17 января 2009
Нант
17.01.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 2
Завершен
Бордо
89'
Ф. Джорджевич
11'
Й. Гуркюфф
70'
М. Шамах
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Бордо
ГОЛ! 1:2!
Ф. Джорджевич
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Вендел
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
К. Бекаменга
Замена
️️️️
Д. Де Фрейтас
Замена
Фернандо
️️️️
Ф. Кавенаги
ГОЛ! 0:2!
М. Шамах
Пас отдал
Вендел
Желтая карточка
М. Шамах
11'
ГОЛ! 0:1!
Й. Гуркюфф
Пас отдал
Б. Тремулинас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
6
Гийом Муллек
ЛЗ
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
32
Жан-Жак Пьер
(К)
ЦЗ
6
Лоик Гийон
ПЗ
93
Джамель Абдун
ОП
18
Давид Де Фрейтас
ЦП
9
Кристиан Бекаменга
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
Бордо
16
Ульрих Раме
(К)
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Энрике
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЛП
12
Алу Диарра
ОП
27
Маруан Шамах
ЦП
20
Жуссие
ЦП
17
Вендел
ПП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Нант
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
2
Дуглау
ЦЗ
0
Микаэль Гравгорд
ЦЗ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Бордо
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
6
Фернандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
4-1-1-1
6
Муллек
17
Пулар
32
Пьер
6
Гийон
93
Абдун
18
Де Фрейтас
9
Бекаменга
4-1-4-1
16
Раме
21
Шальме
20
Диавара
21
Энрике
14
Тремулинас
12
Диарра
17
Вендел
27
Шамах
20
Жуссие
8
Гуркюфф
79
Кавенаги
2
Дуглау
2
Дуглау
9
Бекаменга
20
Джорджевич
20
Джорджевич
9
Бекаменга
79
Кавенаги
6
Фернандо
6
Фернандо
79
Кавенаги
17
Вендел
94
Гуффран
94
Гуффран
17
Вендел
Остались в запасе
Нант
Бордо
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
0
Микаэль Гравгорд
ЦЗ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
8
Пьер Дюкасс
ЦП
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
0
Микаэль Гравгорд
ЦЗ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Остались в запасе
8
Пьер Дюкасс
ЦП
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Нант - Бордо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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