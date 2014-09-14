Андрей Оберемко - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Оберемко
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 марта 1984 (38 лет)
|Рост
|184
|Вес
|77
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Оберемко
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 марта 1984 (38 лет)
|Рост
|184
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|14
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2015
|87' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|07.12.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Металлург (Запорожье)
|30.11.2014
|1' -77'
|Волынь (Луцк)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|22.11.2014
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|3:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|09.11.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:3
|Металлист (Харьков)
|01.11.2014
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|58'
|19.10.2014
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|05.10.2014
|1' -84'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Днепр (Днепр)
|57'
|20.09.2014
|1' -89'
|Металлург (Донецк)
|3:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|7'
|14.09.2014
|1' -73'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:2
|Говерла (Ужгород)
|29.08.2014
|46' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|17.08.2014
|56' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:4
|Динамо (Киев)
|11.08.2014
|83' -90'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|04.08.2014
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|3:3
|Черноморец (Одесса)
|26.07.2014
|1' -80'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Волынь (Луцк)