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    Андрей Оберемко - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Фамилия Оберемко
    Команда Мариуполь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 марта 1984 (38 лет)
    Рост 184
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мариуполь 14 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2015 87' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Ворскла (Полтава)
    07.12.2014 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Металлург (Запорожье)
    30.11.2014 1' -77' Волынь (Луцк) 3:1 Мариуполь (Мариуполь)
    22.11.2014 1' -90' Олимпик (Донецк) 3:2 Мариуполь (Мариуполь)
    09.11.2014 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:3 Металлист (Харьков)
    01.11.2014 1' -90' Ворскла (Полтава) 0:0 Мариуполь (Мариуполь)
    58'
    19.10.2014 1' -90' Карпаты (Львов) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
    05.10.2014 1' -84' Мариуполь (Мариуполь) 0:1 Днепр (Днепр)
    57'
    20.09.2014 1' -89' Металлург (Донецк) 3:0 Мариуполь (Мариуполь)
    7'
    14.09.2014 1' -73' Мариуполь (Мариуполь) 2:2 Говерла (Ужгород)
    29.08.2014 46' -90' Шахтер (Донецк) 3:0 Мариуполь (Мариуполь)
    17.08.2014 56' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:4 Динамо (Киев)
    11.08.2014 83' -90' Заря (Луганск) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
    04.08.2014 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 3:3 Черноморец (Одесса)
    26.07.2014 1' -80' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Волынь (Луцк)
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