Luis Segovia - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Luis Segovia
|Команда
|Моленбек
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Luis Segovia
|Команда
|Моленбек
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Моленбек
|12
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2023
|1' -10'
|Гент (Гент)
|4:0
|Моленбек (Моленбек)
|02.12.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|0:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|26.11.2023
|75' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:1
|Моленбек (Моленбек)
|11.11.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:3
|Моленбек (Моленбек)
|04.11.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|7'
|21.10.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|06.10.2023
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:1
|Моленбек (Моленбек)
|01.10.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Гент (Гент)
|28.09.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|2:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|23.09.2023
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Моленбек (Моленбек)
|16.09.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|57' 43'
|02.09.2023
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Моленбек (Моленбек)