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Команды
Динамо Мх
Кирилл Помешкин
Трансферы
€ 50 тыс
Кирилл Помешкин - трансферы
Динамо Мх
21 марта 2004 (22), Бердск
#96 | Полузащитник
182 см
Россия
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Куда
Тип трансфера
05.09.25 / 30.06.26
Динамо Мх
Черноморец
Аренда
11.01.25 / 30.06.28
Космос
Динамо Мх
50 тыс €
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