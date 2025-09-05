Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Кирилл Помешкин - трансферы

Динамо Мх
21 марта 2004 (22), Бердск
#96 | Полузащитник
182 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
05.09.25 / 30.06.26
Динамо Мх
Черноморец
Аренда
11.01.25 / 30.06.28
Космос
Динамо Мх
50 тыс €
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
68
Известны шесть пар 1/8 финала ЧМ-2026
04:46
5
ЧМ-2026. Португалия победила Хорватию (2:1) благодаря голу на 94-й минуте, Роналду впервые забил в плей-офф турнира
04:10
15
Финансовые требования Дзюбы, Оздоев получил предложение от топ-клуба РПЛ, в АПЛ сорят деньгами и другие новости
02:22
Роналду вышел на чистое второе место по числу матчей на ЧМ
02:10
3
Скалони ответил на претензии, что сборной Аргентины помогают на ЧМ
01:59
1
Аршавин назвал команду, способную остановить сборную Испании
01:43
1
Трансфер Эллиота Андерсона в «Манчестер Сити» вошел в топ-5 самых дорогих в истории футбола
01:35
Сестра Роналду раскрыла, когда Криштиану завершит карьеру в сборной Португалии
01:27
2
Аршавин выявил слабое место в сборной Испании
00:45
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 