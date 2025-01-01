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Кирилл Помешкин
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Кирилл Помешкин - новости
Динамо Мх
21 марта 2004 (20 лет), Бердск
#96 | Полузащитник
182 см
Россия
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Фото
Первым зимним новичком махачкалинского «Динамо» стал игрок «Космоса»
11 января
2
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«Зенит» подписал форварда из любительского футбола
16:30
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