Ахмет Каган Малатьялы - статистика
#34 | Нападающий
|Имя
|Ахмет Каган
|Фамилия
|Малатьялы
|Команда
|Кайсериспор
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кайсери
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Ахмет Каган
|Фамилия
|Малатьялы
|Команда
|Кайсериспор
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кайсери
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.04.2023
|Был в запасе
|Кайсериспор
|3:1
|Умраниеспор
|Турция. Суперлига, 28 тур
|01.04.2023
|Был в запасе
|Трабзонспор
|3:4
|Кайсериспор
|Турция. Суперлига, 27 тур