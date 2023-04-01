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    Ахмет Каган Малатьялы - статистика

    #34 | Нападающий
    Имя Ахмет Каган
    Фамилия Малатьялы
    Команда Кайсериспор
    Состав Молодежный
    Родной город Кайсери
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 июля 2003 (19 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 Был в запасе Кайсериспор 3:1 Умраниеспор Турция. Суперлига, 28 тур
    01.04.2023 Был в запасе Трабзонспор 3:4 Кайсериспор Турция. Суперлига, 27 тур
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