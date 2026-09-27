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Парагвай. Примера
Команды
Серро Портеньо
Игнасио Алиседа
Статистика
€ 2,20 млн
Игнасио Алиседа - статистика
Серро Портеньо
14 марта 2000 (26), Буэнос-Айрес
#31 | Нападающий
169 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Парагвай. Примера, 12 тур
Спортиво Триниденс
2 : 1
27.09.2026
Серро Портеньо
1' - 80'
6'
Парагвай. Примера, 11 тур
Серро Портеньо
1 : 0
20.09.2026
Рубио Нью
1' - 80'
Парагвай. Примера, 10 тур
Гуарани
1 : 1
12.09.2026
Серро Портеньо
1' - 78'
44'
Парагвай. Примера, 9 тур
Серро Портеньо
1 : 0
08.09.2026
Насьональ
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок Либертадорес 2026
Парагвай. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2025
Парагвай. Примера 2025
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Лига конференций 2023/2024
Швейцария. Суперлига 2023/2024
Швейцария. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лугано
4
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Бешикташ
5 : 1
29.08.2024
Лугано
1' - 90'
59'
Лига Европы, 4 раунд
Лугано
3 : 3
22.08.2024
Бешикташ
1' - 71'
57'
Лига Европы, 3 раунд
Лугано
2 : 2
15.08.2024
Партизан
1' - 64'
Лига Европы, 3 раунд
Партизан
0 : 1
08.08.2024
Лугано
1' - 68'
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