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Робертас Пошкус
Статистика
Робертас Пошкус - статистика
Завершил карьеру
5 мая 1979 (47)
#9 | Нападающий
185 см | 82 кг
Литва
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Россия. Первый дивизион 2009
Товарищеские матчи 2008
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Команда
И
Г
П
Ж
К
Cибирь
15
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 22 тур
Cибирь
3 : 1
20.11.2012
Балтика
1' - 64'
12'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Химки
0 : 0
12.11.2012
Cибирь
1' - 74'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Cибирь
2 : 0
06.11.2012
Сочи
1' - 84'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Cибирь
0 : 2
31.10.2012
Томь
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Ротор
2 : 0
26.10.2012
Cибирь
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Cибирь
1 : 0
22.10.2012
Волгарь
1' - 76'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Торпедо
1 : 1
15.10.2012
Cибирь
45' - 90'
51'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Cибирь
0 : 0
08.10.2012
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
01.10.2012
Cибирь
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Cибирь
1 : 0
21.09.2012
Новокузнецк
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Енисей
1 : 2
17.09.2012
Cибирь
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Cибирь
1 : 2
27.08.2012
Нефтехимик
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Cибирь
2 : 1
07.08.2012
Химки
1' - 62'
50'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
3 : 2
31.07.2012
Cибирь
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Томь
2 : 0
23.07.2012
Cибирь
57' - 90'
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