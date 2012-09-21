|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь
|15
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.11.2012
|1' -64'
|Сибирь (Новосибирск)
|3:1
|Балтика (Калининград)
|12'
|12.11.2012
|1' -74'
|Химки (Химки)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)
|06.11.2012
|1' -84'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|31.10.2012
|1' -63'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:2
|Томь (Томск)
|26.10.2012
|70' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|22.10.2012
|1' -76'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|15.10.2012
|45' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|51'
|08.10.2012
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|01.10.2012
|1' -55'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:2
|Сибирь (Новосибирск)
|21.09.2012
|72' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|17.09.2012
|72' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:2
|Сибирь (Новосибирск)
|27.08.2012
|66' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|07.08.2012
|1' -62'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Химки (Химки)
|50'
|31.07.2012
|58' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:2
|Сибирь (Новосибирск)
|23.07.2012
|57' -90'
|Томь (Томск)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)