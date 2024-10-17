Введите ваш ник на сайте
Главная
Нидерланды. Эредивизие
Команды
Аякс
Оскар Глух
Новости
€ 20 млн
Оскар Глух - новости
Аякс
1 апреля 2004 (21)
#10 | Полузащитник
170 см
Израиль
Статистика
Новости
Итоговый список претендентов на премию Golden Boy-2024
2024.10.17 22:10
2024.10.17 22:10
2
Главные новости
Спецпроект
Кто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
1
Талалаев – после матча с «Локо»: «Хватит о Батракове, он лежал на поле больше, чем вся «Балтика»
12:49
3
Фото
Обращение «Спартака» к болельщикам после 2:2 с «Зенитом»
12:32
5
Фото
«Спартак» рассказал о состоянии игроков после ничьей с «Зенитом»
12:23
3
Реакция Орлова на ничью «Зенита» со «Спартаком»
11:56
4
Семак описал старт сезона для «Зенита» одним прилагательным
11:46
12
Брат Захаряна прокомментировал внезапное исчезновение Арсена из заявки «Сосьедада»
11:25
3
Видео
Зенитовец Адамов – об отмененном голе «Спартака»: «Я сказал судье: «Не имеешь права засчитывать»
10:46
13
Видео
Объяснение Федотова по отмененному 3-му голу «Спартака» в матче с «Зенитом»
10:39
15
Видео
Черданцев подробно объяснил отмену 3-го гола «Спартака» в матче с «Зенитом»
10:13
12
Архив
