Оскар Глух - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Глух
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 2004 (18 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Глух
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 2004 (18 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|45' - 90'
|Рапид
|2:4
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|84'
|26.02.2023
|1' - 64'
|Зальцбург
|2:0
|Рид
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|23.02.2023
|74' - 90'
|Рома
|2:0
|Зальцбург
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 90'
|Тироль
|1:3
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|16.02.2023
|82' - 90'
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|90'
|11.02.2023
|73' - 90'
|Зальцбург
|4:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|45' -90'
|Рапид (Вена)
|2:4
|Зальцбург (Зальцбург)
|84'
|26.02.2023
|1' -64'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Рид (Рид)
|19.02.2023
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|11.02.2023
|73' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Аустрия Л (Лустенау)