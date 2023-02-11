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    Оскар Глух - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Оскар
    Фамилия Глух
    Команда Зальцбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 апреля 2004 (18 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 4,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 45' - 90' Рапид 2:4 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 20 тур
    84'
    26.02.2023 1' - 64' Зальцбург 2:0 Рид Австрия. Бундеслига, 19 тур
    23.02.2023 74' - 90' Рома 2:0 Зальцбург Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 90' Тироль 1:3 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 18 тур
    16.02.2023 82' - 90' Зальцбург 1:0 Рома Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    90'
    11.02.2023 73' - 90' Зальцбург 4:0 Аустрия Л Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зальцбург 4 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 45' -90' Рапид (Вена) 2:4 Зальцбург (Зальцбург)
    84'
    26.02.2023 1' -64' Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Рид (Рид)
    19.02.2023 1' -90' Тироль (Ваттенс) 1:3 Зальцбург (Зальцбург)
    11.02.2023 73' -90' Зальцбург (Зальцбург) 4:0 Аустрия Л (Лустенау)
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