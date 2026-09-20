Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 450 тыс

Джи-Су Парк - статистика

Чонбук Хендай Моторс
13 июня 1994 (32)
#5 | Защитник
188 см
Южная Корея
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Южная Корея. Кей-лига, 30 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 2
20.09.2026
Кванджу
Был в запасе
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 1
16.09.2026
Касива Рейсол
88' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портимоненси
12
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Портимоненси
0 : 2
27.05.2023
Арука
1' - 64'
Португалия. Примейра, 33 тур
Санта-Клара
1 : 0
20.05.2023
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Портимоненси
1 : 5
13.05.2023
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
1 : 1
05.05.2023
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
4 : 1
29.04.2023
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Портимоненси
1 : 0
23.04.2023
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Портимоненси
2 : 2
08.04.2023
Риу Аве
1' - 90'
82'
Португалия. Примейра, 26 тур
Порту
1 : 0
02.04.2023
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Портимоненси
0 : 1
18.03.2023
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Шавиш
2 : 0
11.03.2023
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Портимоненси
0 : 1
04.03.2023
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Фамаликан
1 : 0
24.02.2023
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
11.02.2023
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Портимоненси
1 : 0
06.02.2023
Пасуш де Феррейра
Был в запасе
Главные новости
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
1
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
1
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+