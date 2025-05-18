Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Mickey van der Hart - статистика

Кейптаун Сити
#13 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Херенвен
18
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Херенвен
2 : 0
18.05.2025
Фейеноорд
16' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Херенвен
1 : 0
27.04.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Херенвен
2 : 1
19.04.2025
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Спарта
3 : 1
12.04.2025
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Херенвен
3 : 1
04.04.2025
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Утрехт
2 : 0
30.03.2025
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Херенвен
1 : 1
15.03.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Зволле
1 : 1
16.02.2025
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Херенвен
3 : 3
09.02.2025
Твенте
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
2 : 2
01.02.2025
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Гронинген
1 : 0
25.01.2025
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Херенвен
0 : 2
19.01.2025
Аякс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
НАК Бреда
2 : 4
12.01.2025
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Алмере Сити
3 : 0
21.12.2024
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Херенвен
1 : 0
14.12.2024
ПСВ
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Виллем II
1 : 2
08.12.2024
Херенвен
1' - 90'
89'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Херенвен
1 : 1
29.11.2024
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
3 : 0
23.11.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
1 : 0
10.11.2024
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
3 : 0
19.10.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Херенвен
1 : 1
06.10.2024
Зволле
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Хераклес
2 : 1
27.09.2024
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Херенвен
2 : 1
22.09.2024
Гронинген
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Твенте
2 : 0
17.09.2024
Херенвен
1' - 90'
21'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
АЗ Алкмаар
9 : 1
14.09.2024
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Херенвен
4 : 0
31.08.2024
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Херенвен
1 : 1
17.08.2024
Утрехт
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Аякс
1 : 0
11.08.2024
Херенвен
1' - 90'
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
1
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
1
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+