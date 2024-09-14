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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Херенвен
АЗ Алкмаар - Херенвен: обзор матча 14 сентября 2024
АЗ Алкмаар
14.09.2024, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
9 : 1
Завершен
Херенвен
4'
С. Мейнанс
23'
Т. Пэррот
48'
Т. Пэррот
50'
Т. Пэррот
56'
Т. Пэррот
72'
И. Садик
75'
М. Мердинк
82'
К. Белич
85'
З. Бурместер
19'
Л. Броуверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Херенвен
ГОЛ! 9:1!
З. Бурместер
Пас отдал
Д. Касиус
85'
ГОЛ! 8:1!
К. Белич
Пас отдал
З. Бурместер
82'
80'
Желтая карточка
Д. Карлсбакк
Замена
З. Бурместер
️️️️
Р. ван Боммел
80'
ГОЛ! 7:1!
М. Мердинк
Пас отдал
Р. ван Боммел
75'
Замена
Д. Аддаи
️️️️
И. Садик
74'
Замена
М. Мердинк
️️️️
Т. Пэррот
74'
ГОЛ! 6:1!
И. Садик
Пас отдал
С. Мейнанс
72'
70'
Замена
Д. Халл
️️️️
О. Бреуде
70'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
Й. Николаеску
70'
Замена
Ч. Наннели
️️️️
И. Себауи
Замена
Д. Касиус
️️️️
Д. Меллер Вольфе
69'
Замена
К. Белич
️️️️
П. Коопмейнерс
69'
ГОЛ! 5:1!
Т. Пэррот
Пас отдал
В. Гос
56'
ГОЛ! 4:1!
Т. Пэррот
Пас отдал
Й. Класи
50'
ГОЛ! 3:1!
Т. Пэррот
Пас отдал
И. Садик
48'
46'
Замена
L. Smans
️️️️
Э. Ван Э
ГОЛ! 2:1!
Т. Пэррот
Пас отдал
И. Садик
23'
19'
ГОЛ! 1:1!
Л. Броуверс
Пас отдал
М. Келерт
ГОЛ! 1:0!
С. Мейнанс
Пас отдал
Д. Меллер Вольфе
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
8
Йорди Класи
(К)
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
11
Ибрахим Садик
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
20
Лук Броуверс
(К)
ОП
6
Эспен Ван Э
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
10
Илияс Себауи
ЦП
45
Оливер Бреуде
ЦП
20
Якоб Тренсков
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
17
Кристиян Белич
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
27
Николай Хопланд
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ПЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
6
Isaiah Ahmed
ЦП
14
Levi Smans
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Овусу-Одуро
3
Вольфе
3
Гос
5
Пенетра
2
Майкума
6
Коопмейнерс
8
Класи
21
Мейнанс
7
ван Боммел
11
Садик
19
Пэррот
2-1-4-1-2
13
4
Керстен
4
Бохневич
20
Броуверс
10
Ольссон
10
Себауи
45
Бреуде
6
Ван Э
27
Келерт
98
Николаеску
20
Тренсков
3
Вольфе
30
Касиус
30
Касиус
3
Вольфе
6
Коопмейнерс
17
Белич
17
Белич
6
Коопмейнерс
7
ван Боммел
10
Бурместер
10
Бурместер
7
ван Боммел
11
Садик
42
Аддаи
42
Аддаи
11
Садик
19
Пэррот
9
Мердинк
9
Мердинк
19
Пэррот
45
Бреуде
12
Халл
12
Халл
45
Бреуде
6
Ван Э
14
14
6
Ван Э
10
Себауи
7
Наннели
7
Наннели
10
Себауи
98
Николаеску
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
98
Николаеску
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Херенвен
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
44
Андриес Нопперт
ВР
27
Николай Хопланд
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ПЗ
6
Isaiah Ahmed
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Остались в запасе
44
Андриес Нопперт
ВР
27
Николай Хопланд
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ПЗ
6
Isaiah Ahmed
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Робин ван Перси
Статистика матча АЗ Алкмаар - Херенвен
1
Всего ударов по воротам
25
15
Удары в створ
19
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
8
Офсайды
4
0
Количество передач
416
512
Сейвы
4
10
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
19
9
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
5.32
1.58
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
АФАС Штадион
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