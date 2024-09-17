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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Херенвен
Твенте - Херенвен: обзор матча 17 сентября 2024
Твенте
17.09.2024, вторник, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
2 : 0
Завершен
Херенвен
22'
С. Стейн (П)
39'
С. Стейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Херенвен
90'
Желтая карточка
М. Келерт
Замена
Г. Бесселинк
️️️️
С. Стейн
81'
80'
Замена
L. Smans
️️️️
С. Ольссон
74'
Замена
D. Al-Saed
️️️️
И. Себауи
74'
Замена
Д. Халл
️️️️
О. Бреуде
Замена
С. Лтайеф
️️️️
М. ван Берген
69'
Замена
Б. Куйперс
️️️️
А. Салах-Эддин
68'
62'
Замена
Н. Хопланд
️️️️
П. Бохневич
Желтая карточка
Ю. Регер
61'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
С. Ламмерс
56'
Замена
М. Влап
️️️️
К. Эйтинг
56'
ГОЛ! 2:0!
С. Стейн
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Стейн
22'
21'
Желтая карточка
M. van der Hart
Желтая карточка
А. Салах-Эддин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
(К)
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
44
Юри Регер
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
20
Лук Броуверс
(К)
ОП
6
Эспен Ван Э
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
10
Илияс Себауи
ЦП
45
Оливер Бреуде
ЦП
20
Якоб Тренсков
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Твенте
21
Sam Karssies
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Мичел Влап
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Херенвен
1
Bernt Klaverboer
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
27
Николай Хопланд
ЦЗ
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ПЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
6
Isaiah Ahmed
ЦП
14
Levi Smans
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Уннершталь
5
Салах-Эддин
2
Хилгерс
38
Брюнс
28
ван Рой
6
Эйтинг
44
Регер
14
Стейн
11
Ротс
29
Ламмерс
7
ван Берген
2-1-4-1-2
13
4
Керстен
4
Бохневич
20
Броуверс
10
Ольссон
10
Себауи
45
Бреуде
6
Ван Э
27
Келерт
98
Николаеску
20
Тренсков
5
Салах-Эддин
5
Куйперс
5
Куйперс
5
Салах-Эддин
14
Стейн
41
Бесселинк
41
Бесселинк
14
Стейн
6
Эйтинг
14
Влап
14
Влап
6
Эйтинг
7
ван Берген
47
Лтайеф
47
Лтайеф
7
ван Берген
29
Ламмерс
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
29
Ламмерс
4
Бохневич
27
Хопланд
27
Хопланд
4
Бохневич
45
Бреуде
12
Халл
12
Халл
45
Бреуде
10
Ольссон
14
14
10
Ольссон
10
Себауи
24
24
10
Себауи
Остались в запасе
Твенте
Херенвен
21
Sam Karssies
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
1
Bernt Klaverboer
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ПЗ
6
Isaiah Ahmed
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Остались в запасе
21
Sam Karssies
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Остались в запасе
1
Bernt Klaverboer
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ПЗ
6
Isaiah Ahmed
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Робин ван Перси
Статистика матча Твенте - Херенвен
2
2
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
15
Офсайды
1
0
Количество передач
443
442
Сейвы
4
7
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2.72
0.7
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Де Гролш Весте
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