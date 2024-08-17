Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Утрехт
Херенвен - Утрехт: обзор матча 17 августа 2024
Херенвен
17.08.2024, суббота, 17:30
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
1 : 1
Завершен
Утрехт
82'
Я. Тренсков
3'
О. Ромени
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Утрехт
90'
+1
Замена
С. Андерсен
️️️️
З. Икбал
90'
+1
Замена
Т. Бут
️️️️
О. Ромени
Замена
D. Rallis
️️️️
И. Себауи
86'
ГОЛ! 1:1!
Я. Тренсков
82'
79'
Замена
В. Йенсен
️️️️
Й. Торнстра
Замена
L. Smans
️️️️
Э. Ван Э
78'
Замена
Й. Николаеску
️️️️
Д. Карлсбакк
72'
69'
Желтая карточка
Д. Боздоган
Желтая карточка
О. Бреуде
69'
Желтая карточка
Э. Ван Э
67'
66'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
А. Энгванда
66'
Замена
Н. Огайо
️️️️
Д. Мин
64'
Желтая карточка
О. Ромени
Желтая карточка
П. Бохневич
63'
Желтая карточка
С. Керстен
55'
Замена
Я. Тренсков
️️️️
D. Al-Saed
46'
Замена
О. Бреуде
️️️️
Д. Халл
46'
3'
ГОЛ! 0:1!
О. Ромени
Пас отдал
П. Ааронсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
20
Лук Броуверс
(К)
ОП
6
Эспен Ван Э
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
10
Илияс Себауи
ЦП
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
18
Йенс Торнстра
ОП
27
Алонзо Энгванда
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
10
Оле Ромени
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
1
Bernt Klaverboer
ВР
15
Хуссейн Али
ПЗ
45
Оливер Бреуде
ЦП
14
Levi Smans
ЦП
35
Ties Oostra
ЦП
6
Isaiah Ahmed
ЦП
9
Dimitris Rallis
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
20
Якоб Тренсков
ЦФ
Утрехт
16
Tom de Graaff
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
42
Rickson van Hees
ЦЗ
44
Joshua Mukeh
ЦЗ
15
Адриан Блэйк
ЛВ
4
Сайлас Андерсен
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
3-1-3-1-2
13
4
Керстен
4
Бохневич
12
Халл
20
Броуверс
6
Ван Э
10
Ольссон
10
Себауи
27
Келерт
11
Карлсбакк
24
4-1-2-1-2
1
Баркас
2
Хореманс
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
34
Эль-Каруани
18
Торнстра
27
Энгванда
14
Икбал
10
Ааронсон
9
Мин
10
Ромени
12
Халл
45
Бреуде
45
Бреуде
12
Халл
6
Ван Э
14
14
6
Ван Э
10
Себауи
9
9
10
Себауи
11
Карлсбакк
98
Николаеску
98
Николаеску
11
Карлсбакк
24
20
Тренсков
20
Тренсков
24
14
Икбал
4
Андерсен
4
Андерсен
14
Икбал
10
Ромени
18
Бут
18
Бут
10
Ромени
18
Торнстра
55
Йенсен
55
Йенсен
18
Торнстра
27
Энгванда
70
Боздоган
70
Боздоган
27
Энгванда
9
Мин
39
Огайо
39
Огайо
9
Мин
Остались в запасе
Херенвен
Утрехт
44
Андриес Нопперт
ВР
1
Bernt Klaverboer
ВР
15
Хуссейн Али
ПЗ
35
Ties Oostra
ЦП
6
Isaiah Ahmed
ЦП
Главный тренер
Робин ван Перси
16
Tom de Graaff
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
42
Rickson van Hees
ЦЗ
44
Joshua Mukeh
ЦЗ
15
Адриан Блэйк
ЛВ
9
Антони Декотт
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
44
Андриес Нопперт
ВР
1
Bernt Klaverboer
ВР
15
Хуссейн Али
ПЗ
35
Ties Oostra
ЦП
6
Isaiah Ahmed
ЦП
Остались в запасе
16
Tom de Graaff
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
42
Rickson van Hees
ЦЗ
44
Joshua Mukeh
ЦЗ
15
Адриан Блэйк
ЛВ
9
Антони Декотт
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Херенвен - Утрехт
4
2
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
15
8
Офсайды
0
3
Количество передач
642
346
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
1.8
1.06
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Абе Ленстра
Новости команд
Все
Херенвен
Утрехт
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+