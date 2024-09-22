Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Гронинген
Херенвен - Гронинген: обзор матча 22 сентября 2024
Херенвен
22.09.2024, воскресенье, 13:15
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
2 : 1
Завершен
Гронинген
12'
Я. Тренсков
69'
Й. Николаеску
9'
Л. Валенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Гронинген
90'
Желтая карточка
Л. Валенте
90'
Желтая карточка
Р. Мендеш
86'
Желтая карточка
Э. Вессен
Замена
Д. Халл
️️️️
О. Бреуде
83'
Замена
D. Rallis
️️️️
Й. Николаеску
83'
Замена
M. Milovanović
️️️️
Э. Ван Э
83'
82'
Красная карточка
Б. Дарри Виллумссон
75'
Замена
Т. Остинг
️️️️
Т. ван Берген
Желтая карточка
Й. Николаеску
70'
ГОЛ! 2:1!
Й. Николаеску
Пас отдал
Э. Ван Э
69'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
П. Бохневич
67'
64'
Красная карточка
М. Персман
60'
Замена
Р. Мендеш
️️️️
J. Schreuders
60'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
С. Ресинк
60'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
R. Postema
46'
Замена
W. Prins
️️️️
Ф. Стам
ГОЛ! 1:1!
Я. Тренсков
12'
9'
ГОЛ! 0:1!
Л. Валенте
Пас отдал
Т. ван Берген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
27
Николай Хопланд
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
20
Лук Броуверс
(К)
ОП
45
Оливер Бреуде
ЦП
10
Илияс Себауи
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
20
Якоб Тренсков
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Гронинген
1
Этьен Вессен
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
3
Финн Стам
ЦЗ
14
Jorg Schreuders
ЦЗ
6
Стийе Ресинк
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
10
Леандро Бакуна
(К)
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
11
Romano Postema
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Херенвен
1
Bernt Klaverboer
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
6
Амара Конде
ЦП
14
Levi Smans
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
Гронинген
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
36
Maxim Mariani
ЦЗ
2
Wouter Prins
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
25
Тейс Остинг
АП
7
Руй Мендеш
ПВ
21
Fofin Turay
ЦФ
11
Noam Emeran
ЦФ
2-1-4-1-2
13
27
Хопланд
4
Бохневич
20
Броуверс
45
Бреуде
10
Ольссон
6
Ван Э
10
Себауи
27
Келерт
98
Николаеску
20
Тренсков
4-3-1-2
1
Вессен
43
Персман
3
Стам
14
3
Блокзийл
6
Ресинк
8
Хове
10
Бакуна
10
Валенте
26
ван Берген
11
6
Ван Э
5
5
6
Ван Э
45
Бреуде
12
Халл
12
Халл
45
Бреуде
98
Николаеску
9
9
98
Николаеску
4
Бохневич
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
4
Бохневич
3
Стам
2
2
3
Стам
6
Ресинк
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
6
Ресинк
11
9
Виллумссон
9
Виллумссон
11
26
ван Берген
25
Остинг
25
Остинг
26
ван Берген
14
7
Мендеш
7
Мендеш
14
Остались в запасе
Херенвен
Гронинген
1
Bernt Klaverboer
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
6
Амара Конде
ЦП
14
Levi Smans
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
36
Maxim Mariani
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
21
Fofin Turay
ЦФ
11
Noam Emeran
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
1
Bernt Klaverboer
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
6
Амара Конде
ЦП
14
Levi Smans
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
Остались в запасе
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
36
Maxim Mariani
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
21
Fofin Turay
ЦФ
11
Noam Emeran
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча Херенвен - Гронинген
1
2
3
Всего ударов по воротам
20
2
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
11
9
Офсайды
1
1
Количество передач
550
289
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.73
0.32
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Телстар
- : -
04.12.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Главный судья:
Деннис Хиглер
Стадион:
Абе Ленстра
Новости команд
Все
Херенвен
Гронинген
Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+