Рой Куйперс - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Рой
|Фамилия
|Куйперс
|Команда
|РКС Ваалвейк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зволле
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 января 2000 (23 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Рой
|Фамилия
|Куйперс
|Команда
|РКС Ваалвейк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зволле
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 января 2000 (23 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Был в запасе
|Аякс
|3:1
|РКС Ваалвейк
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РКС Ваалвейк
|10
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|3:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|0:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|01.02.2023
|87' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|3:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|28.01.2023
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:0
|Эммен (Эммен)
|24.01.2023
|Был в запасе
|Спарта (Роттердам)
|0:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|14.01.2023
|72' -90'
|Волендам (Волендам)
|2:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|07.01.2023
|87' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:0
|Херенвен (Херенвен)
|13.11.2022
|46' -90'
|НЕК (Неймеген)
|6:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|06.11.2022
|90' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|3:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|30.10.2022
|76' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|22.10.2022
|77' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|15.10.2022
|60' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|0:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|71'
|07.10.2022
|1' -82'
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|02.10.2022
|42' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:2
|Спарта (Роттердам)
|60'
|17.09.2022
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|5:1
|Камбур (Лиуварден)
|11.09.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|04.09.2022
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|5:2
|Экселсиор (Роттердам)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|2:2
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|21.08.2022
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Эммен (Эммен)
|1:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|06.08.2022
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:2
|Утрехт (Утрехт)