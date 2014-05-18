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Джузеппе Скулли
Статистика
Джузеппе Скулли - статистика
Завершил карьеру
23 марта 1981 (45)
#10 | Нападающий
178 см | 72 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
10
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1 : 0
18.05.2014
Рома
1' - 69'
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
0 : 0
04.05.2014
Болонья
1' - 77'
25'
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
1 : 1
27.04.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
1 : 2
19.04.2014
Кальяри
1' - 66'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 2
07.04.2014
Милан
1' - 68'
29'
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
3 : 0
30.03.2014
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2 : 0
26.03.2014
Лацио
1' - 73'
65'
Италия. Серия А, 29 тур
Парма
1 : 1
23.03.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0 : 1
16.03.2014
Ювентус
1' - 90'
25'
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
2 : 1
09.03.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
2 : 0
02.03.2014
Катания
1' - 59'
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
1 : 1
24.02.2014
Дженоа
1' - 77'
39'
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
3 : 3
16.02.2014
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ливорно
0 : 1
09.02.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
0 : 1
03.02.2014
Сампдория
65' - 90'
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