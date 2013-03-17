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Марко Росси
Статистика
Марко Росси - статистика
Завершил карьеру
1 апреля 1978 (48)
#7 | Полузащитник
179 см | 77 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
14
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
3 : 2
17.03.2013
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
0 : 0
23.02.2013
Дженоа
1' - 80'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1 : 0
17.02.2013
Удинезе
1' - 84'
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
3 : 2
03.02.2013
Лацио
1' - 68'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1 : 1
26.01.2013
Дженоа
66' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
0 : 2
20.01.2013
Катания
49' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
13.01.2013
Дженоа
1' - 46'
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
2 : 0
06.01.2013
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
1 : 1
22.12.2012
Дженоа
1' - 73'
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
1 : 1
16.12.2012
Торино
1' - 73'
Италия. Серия А, 16 тур
Пескара
2 : 0
09.12.2012
Дженоа
75' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
2 : 4
02.12.2012
Кьево
71' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
0 : 1
25.11.2012
Дженоа
57' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3 : 1
18.11.2012
Дженоа
83' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
2 : 0
26.08.2012
Кальяри
46' - 90'
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